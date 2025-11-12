Mercedes F1 atteint une valorisation record avec une vente partielle des parts de Wolff

Toto Wolff serait sur le point de céder une partie de sa participation au sein de l’écurie Mercedes F1.

Selon les informations rapportées initialement par Sportico et confirmées par la BBC, l’opération valoriserait l’équipe à environ 5,46 milliards d’euros, un record absolu dans l’histoire de la F1. À titre de comparaison, McLaren avait été évaluée à environ 4,15 milliards d’euros lors de la restructuration de son actionnariat en septembre dernier.

Actuel copropriétaire à hauteur d’un tiers, Wolff céderait environ 5% du capital. Quoi qu’il advienne, l’Autrichien conserverait ses fonctions de team principal et de PDG de Mercedes F1, un rôle qu’il occupe depuis 2013.

Outre Wolff, Mercedes et le géant de la chimie Ineos détiennent chacun un tiers des parts de l’écurie.

Contacté, un porte-parole de Mercedes a refusé de commenter, affirmant simplement : "La gouvernance de l’équipe restera inchangée et les trois partenaires demeurent pleinement engagés dans le succès de Mercedes-Benz en Formule 1."

Si l’opération se concrétise, elle révélerait l’extraordinaire appréciation de la valeur de Mercedes F1 depuis l’entrée d’Ineos au capital en 2022. À l’époque, le groupe britannique aurait déboursé l’équivalent d’environ 246 millions d’euros pour obtenir ses 33% de parts, bien loin de la valorisation actuelle.

Cette inflation s’inscrit dans la tendance générale de la popularité mondiale de la F1 qui ne cesse de croître, dopée par l’effet d’entraînement de Drive to Survive, par l’expansion géographique du calendrier et, plus récemment, par le succès du film F1 porté par Brad Pitt. Sorti l’été dernier, ce long-métrage a rapporté plus de 730 millions d’euros au box-office, devenant à la fois le plus gros succès de la carrière de l’acteur et le film sportif le plus rentable de l’histoire.

Sur la piste, Mercedes occupe actuellement la deuxième place du championnat constructeurs, derrière McLaren, à trois manches de la fin de saison. George Russell, leader de l’équipe depuis le départ de Lewis Hamilton, a remporté deux des 21 Grands Prix disputés cette année et pointe au quatrième rang du classement pilotes, derrière Lando Norris, Oscar Piastri et Max Verstappen.

L’écurie allemande reste l’une des références de l’ère hybride, forte de huit titres constructeurs consécutifs et sept couronnes pilotes conquises entre 2014 et 2021 : six pour Lewis Hamilton et une pour Nico Rosberg.

Cette potentielle mutation de capital ne viendrait donc pas bouleverser l’organisation sportive, mais elle pourrait marquer une étape clé dans la trajectoire financière de l’une des équipes les plus dominantes de l’histoire de la F1.