Russell a prolongé mais Wolff révèle des clauses de sortie : Verstappen, le vrai plan de Mercedes F1 ?

Toto Wolff a admis que Mercedes F1 et George Russell pourraient se séparer à la fin de 2026, malgré la signature par le Britannique d’un nouveau contrat pluriannuel.

Cette annonce a mis fin à des mois de spéculations sur les hésitations de Mercedes à renouveler le contrat de Russell, un retard largement considéré comme une tentative de l’équipe de garder ses options ouvertes pour Max Verstappen à partir de 2027.

Russell, actuellement en grande forme et largement salué pour son leadership au sein de l’équipe, aurait obtenu une augmentation de salaire significative, portant son salaire à environ 35 millions d’euros, bien que le contrat contient plusieurs clauses de sortie.

"Je pense que les chiffres du contrat sont moins élevés que vous ne le pensez," a déclaré Russell en souriant. "Tout le monde pense qu’ils valent plus qu’ils ne le sont en réalité. Mais Toto a été très généreux."

Il semble que Wolff ait finalement accepté d’augmenter le salaire de Russell afin de s’assurer sa signature tout en conservant une certaine flexibilité grâce à des clauses de sortie prévues pour fin 2026.

"Je pense que nous avons besoin de stabilité, et prolonger un contrat d’un an n’est jamais bon pour personne," a répondu Wolff, interrogé sur l’existence de ces clauses.

"Mais sans entrer dans les détails, oui, certaines clauses existent, mais nous voulons que le pilote, ainsi que l’équipe, sentent que c’est ainsi que nous allons de l’avant, que nous sommes très satisfaits de cette composition, que nous avons un excellent équilibre."

Pourtant, tous les observateurs doutent de cette orientation à long terme de Mercedes. Garder Antonelli au lieu de Russell en cas d’arrivée de Verstappen ? Wolff devrait plutôt viser un duo George Russell - Max Verstappen pour 2027 si la future W17 se retrouve dominante et attire le Néerlandais.

Interrogé sur l’idée de voir Russell partager le garage avec Verstappen, Wolff a répondu : "Et c’est reparti ! Dès le mois d’octobre ! On m’a déjà posé la question ce week-end et je pense que ce serait certainement très amusant pour tout le monde."

"Mais j’ai aussi dit que nous ne voulons pas créer de rumeurs. Kimi et George sont ceux avec lesquels nous voulons travailler à l’avenir. Ils forment une bonne équipe."

"Je pense qu’être ouvert et transparent est la meilleure voie à suivre. Parfois, cela peut se retourner contre vous. Et avec le recul, certains événements auraient peut-être pu mieux se passer, certaines coïncidences auraient pu être évitées. Mais j’ai toujours agi de la manière la plus directe et la plus équitable possible. "

"Comme je l’ai dit, ce duo, c’est notre priorité absolue, et cela a toujours été notre objectif, même pendant la période plus délicate de l’été."

Wolff a aussi été interrogé sur les performances de Mercedes. Après une domination à Singapour, cela semble bien plus compliqué à Austin.

"Cette saison est une boîte à surprises. Zak et McLaren ont connu une saison fantastique et ont été absolument dominants, puis ont récemment connu un léger creux, tout en restant constamment en tête. Mais entre Red Bull, McLaren, Mercedes et, dans une certaine mesure, Ferrari, il est assez difficile de savoir à quoi s’attendre d’une semaine à l’autre. Nous ne nous attendions certainement pas à être relativement dominants à Singapour."

"Ici avec la chaleur, ça pourrait être plus difficile pour nous mais qui sait !"