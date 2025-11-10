‘C’était stressant’ : Antonelli a transpiré face à Verstappen en fin de GP

2e de l’épreuve brésilienne, Andrea Kimi Antonelli a signé son 2e podium en Grand Prix, et surtout, obtenu son meilleur résultat en F1, après un week-end plein où il aura dominé son redoutable coéquipier, George Russell.

Et pourtant, l’Italien de Mercedes F1 a tremblé jusqu’au bout pour obtenir cette 2e place ! Car l’incroyable Max Verstappen klaxonnait très fort en fin d’épreuve…

Andrea Kimi Antonelli a donc sûrement réussi, à Interlagos, sa performance référence, autant sur le plan de la performance pure que de la résilience mentale. Même s’il avoue avoir transpiré en fin d’épreuve !

« C’était bien trop stressant ! Évidemment, quand Max a fait son dernier arrêt au stand et que Bono m’a annoncé l’écart, je me suis dit…ah, je ne peux pas le dire parce qu’ils vont me mettre une amende – mais je me suis dit : "Je pourrais avoir des ennuis", vous savez, parce qu’il n’était qu’à neuf secondes derrière. »

« Et évidemment, il était en pneus tendres neufs, donc il avait... Je pense que sur cette course, il avait un rythme très fort. Il a fait un travail incroyable pour revenir et il m’a juste mis beaucoup de pression à la fin. »

« J’ai dû vraiment pousser le pneu à la limite, et ce n’était pas facile. Mais je pense que nous avons fait de notre mieux et j’en suis vraiment heureux. »

Antonelli avoue avoir freiné trop tard lors de l’incident avec Piastri

Antonelli peut s’estimer heureux d’avoir même vu l’arrivée : car son Grand Prix aurait pu s’arrêter dans les premiers tours. Suite à la relance de la course, après la voiture de sécurité, il a un peu peiné à remettre les gaz, et a tassé Oscar Piastri, qui l’a touché. Par effet de ricochet, Andrea Kimi Antonelli est venu percuter l’infortuné Charles Leclerc.

L’Italien peut-il donner son point de vue sur l’incident ? Pense-t-il être en partie responsable, alors que les commissaires ont estimé que « toute la responsabilité » de l’incident devait être attribuée à Piastri ?

« Eh bien, tout d’abord, à la relance, j’ai accéléré un peu sur la partie humide, donc j’ai patiné et j’ai perdu de l’élan en allant vers le virage 1. Mais pour être juste, je me suis retrouvé dans une position très difficile parce que j’avais une voiture à l’extérieur et une voiture à l’intérieur. »

« J’ai essayé de freiner tard, mais pas trop tard. Le problème, c’est que je ne voyais plus la voiture à côté de moi. J’ai quand même essayé de garder une trajectoire correcte pour la position dans laquelle j’étais. Et oui, j’ai fini par être touché. »

« J’ai eu de la chance de m’en sortir comme ça, parce que j’ai évidemment heurté assez fort Charles. Malheureusement, j’ai mis fin à sa course, mais de mon côté, j’ai eu de la chance de m’en sortir sans trop de dégâts. »

« J’avais des dégâts mineurs sur la voiture. Je pense que le volant n’était pas tout à fait droit, mais j’ai eu beaucoup de chance de m’en sortir et de pouvoir continuer ma course. »

Andrea Kimi Antonelli tient donc sa performance référence cette année : en fait, il a brillé depuis que la F1 a quitté l’Europe.

« J’ai eu une bonne série jusqu’à présent, quelques courses solides, et ce week-end fut celui où nous avons mieux assemblé les choses – ce que je dois faire, surtout pour l’équipe. Donc oui, j’ai pris beaucoup de plaisir ce week-end et j’attends avec impatience les prochains. »

Et son meilleur résultat en carrière, Andrea Kimi Antonelli l’a de plus obtenu à Interlagos, sur les terres de son héros Senna…

« La piste est très amusante. Beaucoup de dénivelé, ce n’est pas facile, surtout avec le banking. Il faut vraiment comprendre la trajectoire à prendre pour maximiser chaque virage. »

« Je pense que c’était vraiment très amusant de piloter ici – difficile, surtout pour être dans le rythme avec une seule séance. Mais je pense que de ce côté-là, nous avons fait de notre mieux. J’ai essayé d’apprendre autant que possible à chaque séance afin de m’améliorer pour la suivante. »

« Et oui, c’était très amusant. Le soutien ici a été incroyable, et ce fut l’un des week-ends les plus spéciaux jusqu’à présent. »

À Las Vegas, la Mercedes F1 avait écrasé la concurrence l’an dernier : et si après sa première 2e place, Andrea Kimi Antonelli signait sa première victoire lors du prochain du Grand Prix ? À quel point le jeune pilote est-il optimiste ?

« Très optimiste. En tant qu’équipe, nous avons dit que nous allions essayer de faire tout ce que nous avons fait l’année dernière avec la voiture. »

« Même si c’est une voiture différente par rapport à l’année dernière – beaucoup de choses ont changé – cela ne signifie pas que si nous étions rapides l’an dernier, nous serons rapides cette année. »

« Je pense qu’en tant qu’équipe, nous essaierons de mettre la voiture dans la meilleure position possible, et en tant que pilote, j’essaierai de fournir la meilleure performance possible. »