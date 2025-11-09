Williams F1 quitte le Brésil sans point malgré de bons signes

Williams repart d’Interlagos sans récompense, malgré une course globalement plus encourageante que le reste du week-end.

Après des qualifications difficiles, Alex Albon et Carlos Sainz sont parvenus à se battre dans le peloton, sans toutefois concrétiser leurs efforts. Longtemps en lice pour une arrivée dans le top 10, les deux pilotes ont vu leurs espoirs s’éteindre en raison de choix stratégiques imparfaits et d’incidents de course.

Albon termine 12e, aux portes des points dans le train créé par Liam Lawson (7e), tandis que Sainz, handicapé par des dégâts dès le premier tour, doit se contenter de la 15e place.

"Ce fut une bonne course pour les fans aujourd’hui, mais malheureusement pour nous, c’est plutôt une course à oublier. Nous avions du rythme quand nous pouvions le montrer. Nous avons eu du mal tout le week-end, mais nous semblions nous être un peu repris aujourd’hui," dit Albon.

Le Thaïlandais estime que la stratégie l’a privé de mieux : "Au final, ce qui nous a sortis de la lutte pour les points, c’est que nous sommes restés trop longtemps en piste lors du premier relais et nous ne nous en sommes jamais vraiment remis."

Dans la dernière partie de course, Albon retrouve du rythme et remonte, sans toutefois parvenir à entrer dans le top 10.

"Dans le dernier relais, nous étions rapides et nous nous sommes battus pour remonter dans le classement, mais nous avons juste manqué les points à la fin dans le train DRS. C’est frustrant que nos rivaux aient marqué aujourd’hui, mais nous allons viser un meilleur week-end à Las Vegas."

Pour Carlos Sainz, l’après-midi a été compromise dès le premier virage, avec un accrochage avec Lewis Hamilton. Le pilote Williams se classe 15e.

"Ce n’est pas la journée que j’espérais. Quand j’ai été serré au virage 1, la voiture a subi des dégâts importants et ma course a été compromise dès ce moment-là."

Malgré cela, l’Espagnol reste dans la lutte aux abords du top 10 pendant une partie du Grand Prix, avant que les circonstances ne l’écartent définitivement des points.

"Nous avons réussi à rester en lice pendant une bonne partie de la course, mais après un premier arrêt lent et avec les dégâts, c’était terminé, malheureusement."

"Il reste quelques courses, donc nous ne pouvons pas nous relâcher. Il est temps de rentrer à la maison et voir ce que nous pouvons faire sur ce type de circuits, car le Qatar sera aussi un défi. Continuons d’avancer."