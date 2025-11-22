Comment la FIA veut éviter ’la dégradation’ de la traînée sur les F1 2026

Les F1 2026 vont présenter un défi très complexe pour les équipes, avec deux modes aérodynamiques qu’il faudra gérer en parallèle l’un de l’autre. Nikolas Tombazis, le directeur technique des monoplaces au sein de la FIA, pense que les différences seront importantes entre les solutions des équipes.

Selon lui, cela créera des différences de performances plus importantes que ce que l’on voit depuis deux ans, mais il pense que ce sera pour le mieux car les batailles en piste seront bien meilleures.

"Oui, il est évident qu’avec les nouvelles réglementations, on s’attend initialement à un écart légèrement plus important entre les voitures sur la grille, mais d’un point de vue aérodynamique, nous pensons que les voitures pourront se suivre de beaucoup plus près qu’aujourd’hui" a déclaré Tombazis.

"Les caractéristiques de sillage ont été considérablement améliorées et nous estimons avoir beaucoup appris des voitures de 2022, ce qui nous a permis d’appliquer bon nombre de ces enseignements aux réglementations aérodynamiques de cette année."

"Ensuite, bien sûr, il y a la transition de l’utilisation du DRS à l’énergie comme outil d’aide au dépassement. Tout cela va changer la nature des courses et les rendre plus imprévisibles. Je pense que cela, combiné aux différentes aérodynamiques, rendra les courses finalement plus passionnantes."

La grande force des voitures à effet de sol actuelles étaient, à leur début, la réduction de la traînée pour permettre de se suivre. Mais au fil des évolutions et complexifications apportées par les équipes, elles ont été de plus en plus difficiles à suivre.

Tombazis rappelle qu’elles étaient très performantes au début de la réglementation, sur ce plan précis : "Permettez-moi tout d’abord de préciser que les voitures de 2022 ont bénéficié dès le départ d’une amélioration significative de leurs caractéristiques aérodynamiques."

"Je ne me souviens pas des chiffres exacts, mais la perte d’appui aérodynamique à, disons, 20 mètres derrière, si je me souviens bien, et je risque ici de citer des chiffres légèrement erronés, est passée d’environ 50 % sur la génération précédente de voitures à environ 15 ou 20 % au départ sur les voitures de 2022."

"Puis, cela a progressivement diminué au cours du cycle réglementaire pour atteindre ce qu’il est aujourd’hui, ce dont je ne suis pas tout à fait sûr, mais nous parlons probablement plutôt de 70 %. C’est pourquoi nous constatons que les voitures ont actuellement un peu plus de mal à se suivre qu’en 2022, même si elles sont toujours meilleures qu’en 2021."

"Nous pensons que le début du nouveau cycle sera plutôt de l’ordre de 90 % ou quelque chose comme ça. Nous pensons donc que cela va être meilleur que jamais. Nous avons appris que, dans certains domaines de la réglementation actuelle, certaines lacunes ou conceptions involontaires ont entraîné une détérioration significative."

"La zone des ailettes avant en est un exemple flagrant, où les ailettes avant ont pris des formes qui ont permis un important effet de déport. L’intérieur des tambours de frein avant a également détérioré les caractéristiques. Le côté des planchers en est un autre."

La FIA a donc travaillé sur la manière d’éviter de reproduire cette dégradation importante des perturbations aérodynamiques : "Tous ces éléments ont, petit à petit, contribué à la détérioration des caractéristiques des voitures actuelles."

"Nous pensons que lors de l’élaboration des réglementations pour 2026, nous avons beaucoup appris de cela, et nous espérons conserver les bonnes caractéristiques pendant plus longtemps, ou du moins ne pas connaître à nouveau cette détérioration. Il y en aura certainement, mais espérons que ce ne sera pas autant que lors de ce cycle."