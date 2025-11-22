Essais hivernaux : pourquoi la F1 de 2026 révèlera vite ses premiers secrets

À chaque intersaison de Formule 1, au moment des essais hivernaux, les mêmes jeux psychologiques reviennent : photos trompeuses lors des présentations, pièces cachées dans les stands, niveaux de carburant mystère en essais, ou encore versions de lancement très différentes du vrai package prévu pour la première course.

Mais avec l’arrivée du règlement totalement nouveau de 2026, les équipes auront-elles encore le luxe de jouer à cache-cache ? Ou devront-elles sacrifier ces stratégies pour maximiser leur propre apprentissage ?

Paul Monaghan, Simone Resta et Andy Stevenson se sont penchés sur une question cruciale à Las Vegas : le bluff aura-t-il toujours sa place dans un contexte où tout est à découvrir ?

Paul Monaghan n’a pas fait durer le suspense : en 2026, la priorité sera surtout… d’arriver prêts.

"Je me demande comment répondre à votre question. Je vais tenter plusieurs réponses à la fois. Je vais être pragmatique : ce sera déjà un vrai défi d’arriver à Barcelone fin janvier avec notre monoplace et notre moteur. Si vous pensez qu’on va débarquer avec deux versions de carrosserie, une vraie, une fausse, ce ne sera pas le cas. Si on arrive en bonne forme et que la voiture roule, parfait. On aura quelque chose sur quoi construire, plutôt que de nous embrouiller avec plusieurs options."

Mais cela ne signifie pas la fin totale du bluff selon lui...

"Les jeux continueront : comment l’énergie est utilisée, quel carburant on embarque, si c’est le package de Melbourne, celui du lancement ou un autre… Tout ça continuera, et c’est normal. En allant vers le deuxième test de Bahreïn, on pourra peut-être distinguer un début de hiérarchie. Mais ces voitures sont comme des prototypes : on peut tout changer. Même si on est déçus à Bahreïn, cela ne veut pas dire que ce sera pareil en Australie. Si on peut développer une pièce rapidement et l’amener, on le fera, comme Mercedes, Aston Martin, tout le monde dans le paddock."

"Ce ne sera peut-être pas aussi flagrant que par le passé. Avec seulement une semaine d’essais, c’était difficile. Je pense qu’on arrivera à Barcelone avec ce qu’on a, et on fera avec."

Chez Mercedes F1, le directeur technique adjoint Simone Resta confirme que lire les performances des rivaux restera compliqué à déchiffrer… mais, surtout, secondaire.

"Il est toujours difficile de comprendre ce que font les autres en termes de carburant, d’utilisation de l’unité de puissance, etc. Les chronos des trois premiers tests seront toujours difficiles à interpréter. La seule chose que je peux dire, c’est qu’on travaille à fond pour tirer le maximum de notre package, à Brackley, à Brixworth, et avec Petronas. On ne pense pas trop aux autres ni à ce qu’ils vont montrer. On pousse juste à fond pour voir ce qu’on peut amener à Melbourne."

"Il y a encore énormément de travail. Vous nous avez rappelé qu’il reste dix semaines, ce qui fait un peu peur, mais en dix semaines, on peut faire énormément. On se concentre sur notre programme, sur la fiabilité pour les essais. Beaucoup de travail, encore. Et à Melbourne, on commencera à voir la hiérarchie. Mais comme on l’a vu cette année, elle change de course en course. Alors imaginez avec un règlement entièrement nouveau… Il faudra peut-être trois, quatre, cinq courses pour comprendre l’ordre réel."

Une manière polie de dire : ne croyez surtout pas ce que vous verrez en essais. Andy Stevenson, directeur sportif d’Aston Martin F1 fidèle à son humour, a commencé par saluer la transparence involontaire de Monaghan.

"Merci à Paul de nous avoir expliqué leur plan de développement pour le début de saison !"

"Je pense que chacun fera surtout son propre boulot. On a tellement à faire et tellement à apprendre que, même si de l’extérieur on peut penser qu’on joue à des jeux, en réalité on travaillera tous très dur selon nos propres priorités, pour récolter un maximum d’informations et arriver à la première course aussi forts que possible."

Et pour lui, le temps manquera pour analyser les autres.

"Je ne pense pas qu’on aura tellement de temps pour regarder ce que font les voisins. On aura déjà assez de choses à gérer en se concentrant sur nous-mêmes. Quand tout est nouveau, le seul adversaire à surveiller… c’est soi-même."