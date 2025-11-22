Mick Schumacher devrait enfin renoncer à son rêve de F1

Christian Danner estime que Mick Schumacher a raison de quitter le programme WEC d’Alpine pour rejoindre l’IndyCar, car sa carrière en Formule 1 est bel et bien terminée.

L’Allemand, qui a lui-même couru en IndyCar, a déclaré que le chemin du retour en F1 pour Schumacher, âgé de 26 ans, est désormais définitivement fermé.

"Il est hors course," a affirmé l’ancien pilote de F1, consultant pour la télévision allemande.

"Il était censé être dans tous les esprits après son éviction injuste de Haas F1, mais en réalité, ça n’a jamais été le cas. La Formule 1 est un sport impitoyable, où le rythme est effréné. Une fois éliminé de la grille, c’est très souvent fini."

"Mick devrait enfin renoncer à son rêve de Formule 1."

Schumacher a confirmé son départ d’Alpine après deux saisons en Championnat du Monde d’Endurance. Tout porte à croire qu’il rejoindra l’IndyCar en 2026 avec l’écurie Rahal Letterman Lanigan Racing.

Danner pense que ce changement pourrait le libérer.

"En IndyCar, il ne portera pas le poids du nom Schumacher. L’ambiance y est plus détendue. Mick serait simplement un pilote comme les autres, sans la pression liée à son nom. Cela lui ferait le plus grand bien."

Il considère également l’IndyCar comme une plateforme plus équitable pour juger le talent pur.

"Chaque pilote a la possibilité de démontrer ses capacités. Techniquement, c’est beaucoup plus équitable."

Et bien que des inquiétudes concernant la sécurité aient été soulevées, notamment par l’oncle de Mick, Ralf Schumacher, Danner affirme que la série a évolué.

"La Formule 1 est naturellement plus sûre, mais l’IndyCar a fait d’énormes progrès. Tout est nettement plus sûr qu’avant. C’est toujours plus exigeant que la F1, surtout sur les circuits ovales, mais ce n’est plus le piège mortel que c’était à mon époque."