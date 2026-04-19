Comment la F2 et la F3 aide les champions de demain à se préparer à la F1

De nombreux pilotes de F2, champions ou non, ont réussi à se faire une place en F1 et à signer de bons résultats. Qu’il s’agisse de Lando Norris, champion en titre, d’Andrea Kimi Antonelli, leader du championnat, ou d’autres comme Oliver Bearman, Isack Hadjar, Gabriel Bortoleto ou même George Russell et Charles Leclerc, l’antichambre de la Formule 1 forme les champions de demain.

Ces performances solides des diplômés de la F2, notamment dans les années qui viennent de passer, prouvent que la catégorie offre les outils nécessaires à la réussite des pilotes, selon Pierre-Alain Michot.

"Il est important pour nous de bien les préparer et de s’assurer qu’ils reçoivent les outils de la filière pour s’habituer aux systèmes et à tout le reste" explique Pierre-Alain Michot, directeur technique de la F2, à RACER.

"C’est pourquoi, même en F3 et en F2, nous avons tous les systèmes de signalisation qui utilisent la voiture de sécurité virtuelle. Jusqu’à la fin de l’année dernière, nous avions le DRS pour nous assurer qu’ils s’habituent au système.

"Il y a donc beaucoup de choses qui sont faites en arrière-plan pour s’assurer que nous pouvons leur donner les outils nécessaires pour apprendre ce qu’ils retrouveront en F1. En F3, ils ont déjà différents mélanges de gommes. Nous avons le soft, le medium et le hard, mais un seul mélange par week-end."

"En F2, ils ont deux mélanges durant le week-end et doivent effectuer un arrêt au stand pendant la course principale pour changer de gomme. Ils doivent donc tout gérer et s’adapter rapidement à tous les changements et à toutes les fonctionnalités qu’ils peuvent avoir sur la voiture."

"C’est donc une bonne courbe d’apprentissage pour eux, étape par étape. Et lorsqu’ils atteignent la F1, ils sont assez bien préparés. Quand on voit tous les débutants qui y sont allés l’année dernière et la manière dont ils ont performé, nous sommes assez heureux de les voir là."

Afin d’essayer d’accommoder les pilotes de toutes formes et tailles, Michot explique que la F2 et la F3 ont défini des paramètres spécifiques pour permettre à ceux qui ont des morphologies différentes de trouver une position de conduite confortable qui ne coûte pas en performance.

"C’est un travail que nous avons fait en étroite collaboration avec la FIA pour définir ce qui est nécessaire afin de s’assurer que nous pouvons accueillir n’importe quel pilote dans la voiture."

"La FIA a donc défini ce qu’elle appelle trois mannequins, elle nous a donné trois tailles de mannequins, allant de 1,55 m à 1,95 m. Ce sont les mannequins qu’ils nous ont fournis pour commencer la conception de la voiture."

"Nous travaillons donc étroitement avec cela pour nous assurer d’avoir un cockpit capable d’accueillir tous ces pilotes en utilisant différentes positions de pédalier, différentes coques de sièges disponibles, afin qu’ils puissent avoir une bonne position pour s’assurer qu’ils peuvent performer comme ils l’espèrent."

"C’était un défi de taille, car comme vous pouvez l’imaginer, avoir 40 cm de différence entre deux pilotes est assez massif, mais nous y sommes parvenus et nous avons beaucoup travaillé pour que cela se concrétise."

Les formules de promotion de la FIA ont ainsi travaillé pour rendre l’environnement des monoplaces aussi polyvalent que possible, pour que tous les pilotes soient à leur aise et aient la même chance.

"Et pour d’autres caractéristiques comme la position de n’importe quel composant, comme tous les interrupteurs qu’ils ont dans la voiture pour démarrer, changer la répartition de freinage ou le volant, nous essayons de faire en sorte qu’ils puissent les manipuler correctement sans trop lutter avec les outils."

"Car le [volant] est standard pour tout le monde, nous devons donc y adapter n’importe quel pilote. Nous devons accommoder celui qui a de petites mains et celui qui a de grandes mains juste pour s’assurer que cela correspond aux attentes."

"Nous allons dans les moindres détails car au final, si le pilote a un volant qu’il ne peut pas tenir parce que ses mains sont trop petites, car certains sont encore très jeunes et en pleine croissance, donc ils n’ont pas encore des mains d’adultes, la première fois qu’ils s’assoient dans la voiture, ils pourraient ne pas être capables de manipuler le volant."

"C’est pourquoi nous avons effectué des changements il y a deux ans pour avoir des poignées plus petites afin que tout le monde puisse le tenir, et celui qui a de plus grandes mains peut ajouter du ruban adhésif pour l’agrandir. C’est pourquoi nous voulons nous assurer que tout le monde est satisfait d’être assis dans la voiture."

Les deux voitures de Formule 3 et Formule 2 sont faites pour être similaires, une fois installé au volant : "L’une des bonnes choses que nous avons faites au cours des deux dernières années est de nous assurer que le cockpit de la F3 et celui de la F2 sont identiques."

"La monocoque elle-même est différente à l’extérieur à cause du moteur, du réservoir et de tout le reste, il y a donc des changements sur la coque extérieure, mais l’intérieur où se trouve le cockpit, là où est le pilote, est exactement le même entre les deux voitures."

"Ainsi, un pilote terminant sa saison en F3 peut prendre son siège, toutes les mesures de son pédalier, son volant et ainsi de suite, et aller dans une équipe de F2 pour commencer immédiatement. Ils n’ont pas besoin de refaire un siège ou quoi que ce soit."

"À moins qu’ils ne grandissent et qu’ils aient besoin de le refaire, sinon ils peuvent le faire tout de suite et c’est assez agréable. Pour la première fois, nous l’avons mis en place cet hiver avec les équipes de F2, et elles étaient très satisfaites, tout comme les mécaniciens."