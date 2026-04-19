Tsunoda sacrifié, mais pas oublié chez Red Bull

Écarté d’un baquet titulaire à l’issue d’une saison 2025 très décevante, Yuki Tsunoda n’a peut-être pas dit son dernier mot en Formule 1. Son directeur chez Red Bull, Laurent Mekies, estime en effet que le pilote japonais mérite une nouvelle chance de revenir sur la grille à temps plein.

Relégué au rôle de pilote de réserve par l’écurie autrichienne, Tsunoda paie une campagne 2025 difficile, conclue avec seulement 30 points inscrits en 22 Grands Prix, pour une lointaine 17e place au championnat. Un contraste saisissant avec son coéquipier Max Verstappen, vice-champion du monde, qui a largement dominé en interne.

Face à ce déséquilibre, Red Bull a choisi de promouvoir Isack Hadjar, auteur d’une première saison remarquée avec Racing Bulls. Un choix fort, qui a scellé la sortie de Tsunoda du baquet de titulaire.

Pour autant, Laurent Mekies refuse d’enterrer les espoirs du Japonais de revenir un jour en Formule 1.

"Yuki fait un excellent travail avec nous, non seulement en tant que pilote de réserve, mais aussi comme pilote en simulateur," a-t-il confié dans le podcast Beyond the Grid.

Dans l’ombre, Tsunoda joue désormais un rôle clé dans le développement de la monoplace, fort de son expérience récente.

"C’est formidable d’avoir quelqu’un avec une expérience aussi récente et approfondie de la voiture, capable de nous aider en coulisses. Bien sûr, nous espérons pour lui qu’une opportunité se présentera rapidement, car les pilotes sont faits pour courir. Et c’est ce que nous souhaitons pour Yuki."

Mekies reconnaît également les difficultés structurelles rencontrées par Red Bull avec sa deuxième voiture ces dernières années, un point noir récurrent que l’équipe cherche à corriger.

"Nous sommes conscients de ne pas avoir été aussi performants que nous l’aurions souhaité par le passé avec la deuxième voiture chez Red Bull Racing. C’est un domaine dont nous tirons des enseignements et que nous essayons d’améliorer jour après jour."

Malgré son éviction, Tsunoda conserve donc un certain crédit en interne, notamment grâce à la vitesse qu’il a démontrée par le passé.

"Il est juste de dire que Yuki a montré une vitesse significative auparavant, et nous espérons qu’une autre opportunité se présentera sur sa route."