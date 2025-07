Comment Aston Martin progresse dans le simulateur sur sa F1 de 2026

Jak Crawford, le jeune pilote d’essais et de réserve d’Aston Martin F1, a levé le voile sur le travail accompli en coulisses alors que l’équipe se prépare, comme les 10 autres pour la saison 2026.

Alors qu’il est en lice pour le titre de champion de Formule 2, avec une belle victoire à Silverstone lors de la dernière manche, l’Américain s’est fortement concentré sur la F1 ces deux dernières semaines. Il est pressenti comme un des candidats possibles pour un volant chez Cadillac F1 mais, en attendant, il se concentre fortement sur l’apprentissage du métier.

"L’équipe continue de me soutenir dans mon développement pour m’aider à réaliser mon ambition de décrocher un volant à temps plein en Formule 1," nous confie Crawford.

"J’ai piloté l’AMR23 à Zandvoort et à Monza dans le cadre de mon développement de pilote. Piloter une Formule 1 est encore relativement nouveau pour moi, mais je suis désormais plus confiant au volant. J’ai piloté toutes les voitures de l’équipe depuis la réglementation actuelle – sauf celle de cette année – et c’était enrichissant d’essayer la même voiture sur deux circuits qui nécessitent des réglages très différents."

"En dehors des circuits, j’ai passé beaucoup de temps dans le simulateur. Je contribue au développement continu de l’AMR25 et je travaille également sur le projet 2026."

Que peut-il dire de ces nouvelles F1 attendues pour l’année prochaine ?

"C’était passionnant de découvrir les modèles 2026 dans le simulateur et, comme on pouvait s’y attendre, ils sont un peu différents de la génération actuelle de voitures, avec de nouveaux aspects comme l’aérodynamique active auxquels il faut s’habituer. Ce n’est pas totalement représentatif des sensations que la voiture offrira lors de la première manche en Australie l’année prochaine, mais cela nous donne une bonne idée."

"J’ai déjà bien travaillé sur la voiture 2026 dans le simulateur et il y a eu beaucoup d’évolutions depuis mes débuts, tant au niveau du groupe motopropulseur que du châssis."

"C’est fascinant de voir les progrès que nous réalisons grâce aux données de notre soufflerie et à notre collaboration avec Honda ; je n’avais d’ailleurs jamais participé au développement d’un groupe motopropulseur auparavant."

"Et je n’ai jamais connu de changements de réglementation aussi importants en Formule 1 en tant que pilote, donc voir des choses que les autres ne voient pas et participer au projet est vraiment passionnant. C’est un privilège."

Crawford n’aura pas un avenir en F1 à court terme chez Aston Martin. Il est sur la short list de Cadillac F1, avec un atout, sa nationalité américaine. Que fera-t-il après cette saison de F2, sa dernière ?

"Bien sûr, je cours à un haut niveau en F2 et mon objectif est de remporter le championnat et de prétendre à une place en Formule 1, mais je n’y pense pas trop. Il reste encore près de la moitié de la saison."

"Mais, comme tout pilote de course, la Formule 1 est évidemment dans mes pensées – c’est l’objectif final – mais je ne ressens pas de pression supplémentaire cette année, car y parvenir est mon objectif depuis le début de ma carrière. Pour l’instant, il s’agit de réaliser davantage de performances comme celle de Silverstone en F2 et de voir où cela me mène."