Mercedes F1 : Spa et le Hungaroring, deux circuits utiles qui aideront à bien finir l’année

Mercedes F1 aborde les deux dernières courses avant la pause estivale de la saison 2025 de Formule 1, la Belgique ce week-end et la Hongrie le week-end prochain avec un objectif clair : comprendre au mieux la W16 pour signer les meilleures performances possibles sur la dernière partie de saison constituée de 10 courses.

En effet comme Toto Wolff, le directeur, le révèle, après la pause, tout sera axé sur 2026. Il sera donc important de bien optimiser la monoplace existante et surtout améliorer l’utilisation des gommes, l’un des points faibles de l’équipe (à lire ici).

Wolff nous dévoile ainsi ses attentes pour les deux prochains Grands Prix.

"Les deux prochains Grands Prix nous offrent l’occasion d’aborder la pause estivale avec un certain élan."

"Lors des 12 premières courses de la saison, nous avons été aux avant-postes à plusieurs reprises. À d’autres, nous avons connu des difficultés. Nous avons concentré nos énergies sur la réduction de cet écart de performances, en travaillant dur pour rester compétitifs sur toutes les épreuves."

"Après la fermeture de l’usine, notre attention se portera inévitablement sur 2026. Ces deux prochaines courses sont donc importantes pour permettre à la W16 d’atteindre les meilleures performances possibles sur des circuits et dans des conditions variées."

"Spa et le Hungaroring sont des circuits utiles pour nous aider à poursuivre ce travail. Leurs caractéristiques sont différentes : Spa, avec ses dénivelés, ses virages rapides et sa météo changeante, contraste avec le tracé étroit et sinueux de Budapest, qui connaît souvent des températures parmi les plus élevées de l’année."

"Nous viserons à progresser avec la voiture tout en optimisant chaque week-end et en nous battant pour de bons résultats."