Comme si vous donniez un vieil iPhone à Verstappen et Hamilton

Ancien pilote de Formule 1 et aujourd’hui consultant pour la télévision et ambassadeur de Red Bull, David Coulthard a pris la défense de Max Verstappen et Lewis Hamilton, après les critiques appuyées formulées par les deux champions du monde à l’encontre des nouvelles réglementations moteurs.

Lors du premier des deux essais de pré-saison de trois jours disputés à Bahreïn, plusieurs pilotes ont exprimé leur mécontentement face aux monoplaces de nouvelle génération. Hamilton a notamment déclaré aux médias que ces voitures lui donnaient l’impression d’être "plus lentes que la F2".

Ses propos, tenus mercredi soir, ont été suivis par ceux de Verstappen, qui a comparé la gestion énergétique imposée par les nouvelles règles à une sorte de "Formule E sous stéroïdes".

La gestion de l’énergie est devenue un sujet central, avec des images embarquées montrant plusieurs voitures perdre de la vitesse en fin de ligne droite lorsque la batterie arrive à épuisement. Les techniques de lift and coast, consistant à lever le pied avant les zones de freinage pour recharger la batterie, devraient ainsi devenir incontournables, au grand dam de nombreux pilotes qui dénoncent une réduction significative de la vitesse sur certaines portions du tour.

Coulthard a expliqué comprendre parfaitement la frustration exprimée par Verstappen et Hamilton.

"Je peux comprendre, parce qu’ils ont perdu un élément de ce qu’ils avaient auparavant," a déclaré l’Écossais.

"Si je vous donnais un iPhone 3G - même s’il était neuf - vous ne me remercieriez pas, parce qu’il serait tout simplement moins avancé. Donc c’est comme si vous leur donniez ce vieil iPhone... ils sont frustrés."

"Mais au final, quand les feux s’éteignent, c’est la course, et le meilleur pilote exploitera le potentiel de toute cette technologie du mieux possible."

L’ancien pilote souligne toutefois que la franchise des pilotes ne doit pas être du goût de tout le monde.

"Bien sûr, je suis certain que l’organe dirigeant, la FIA, n’apprécie pas forcément qu’ils soient aussi directs, d’une manière qui peut être perçue comme négative."

"Et je suis sûr que Liberty Media, les propriétaires de la Formule 1, préféreraient probablement qu’ils ne disent rien d’autre que combien tout est merveilleux. Mais dans le monde réel, il n’existe pas de mauvaise publicité."

Coulthard conclut en rappelant la dynamique exceptionnelle dont bénéficie actuellement la discipline reine.

"La Formule 1 surfe sur une vague incroyable. Brad Pitt vient de sortir le film F1 le plus rentable de sa carrière."

George Russell a aussi tenu à relativiser les critiques de ses deux rivaux.

"Bien sûr, on veut les voitures les plus performantes et les plus rapides ; on veut vivre des courses exceptionnelles, mais comment y parvenir ? Comment satisfaire tout le monde ?"

"Je ne sais pas comment contenter tout le monde, et ce que nous, passionnés de course, ressentons dans ce paddock, ces nouveaux abonnés Netflix ont peut-être un avis différent."

Quant au son qui a été aussi critiqué, Russell a une réponse également.

"Ces F1 sont plus bruyantes ! On aime tous les V10, les V8 et le bruit assourdissant des moteurs, mais je pense que certains spectateurs des tribunes apprécient de pouvoir discuter tranquillement pendant la course."