Russell reconnaît traverser une période difficile face à Antonelli

George Russell a vécu un week-end compliqué à Miami, alors que la pression se fait de plus en plus grande sur lui face à la montée en puissance de son jeune coéquipier Kimi Antonelli. Le pilote Mercedes n’a pas caché sa frustration face à l’écart grandissant au championnat, tout en refusant de céder au doute.

"Ce n’est clairement pas agréable," a-t-il reconnu lorsqu’il a été interrogé sur son retard au classement atteignant désormais 20 points après quatre courses deux Sprints disputés.

"Je veux le battre et il veut me battre."

Le Britannique admet traverser une période délicate, mais insiste sur le fait qu’il conserve toute sa confiance au volant.

"Cela a été une période très difficile pour moi. Je ne vais pas le nier, mais je suis toujours là, la tête haute. Je n’ai absolument pas perdu mon niveau de pilotage. Je sais que ce circuit a toujours été très compliqué pour moi."

Russell espère désormais tourner la page à l’occasion de tracés plus conventionnels dans les semaines à venir.

"Oui, c’est ça. Conventionnel, c’est le mot. J’ai hâte d’aller sur des circuits plus ’normaux’ et de voir ce que cela donnera."

Face aux performances impressionnantes d’Antonelli, certains observateurs ont suggéré que Russell aurait pu sous-estimer son jeune équipier. Une idée que l’intéressé balaie fermement.

"Non, non, non, on ne peut absolument pas le sous-estimer," a-t-il insisté. "C’est un pilote fantastique, incroyablement rapide dès le premier jour."

"On ne peut pas gagner tous les championnats quand on est jeune sans avoir la vitesse pour le faire. Mais je reste optimiste. C’était simplement un week-end difficile, et nous n’avons disputé que quatre courses. Il reste encore beaucoup à venir."

De son côté, Toto Wolff a tenu à apporter son soutien à son pilote le plus expérimenté, rappelant que les performances peuvent varier d’un circuit à l’autre.

"Il y aura toujours des courses où vous êtes plus fort à un moment et moins à un autre. Cela peut basculer très rapidement dans l’autre sens," a expliqué le directeur de Mercedes F1.

"Ils sont tous les deux très bons. Je suis heureux de les avoir tous les deux dans l’équipe."

Wolff a également rappelé que Miami constituait un tracé historiquement difficile pour Russell, sans que cela ne remette en cause sa valeur.

"George est désormais très expérimenté. Tout au long du week-end, nous avons dit que ce circuit était un peu son point faible, et c’est parfaitement compris. Il n’y a rien qui restera dans un coin de notre tête lorsque nous irons à Montréal."

Le patron de Mercedes a enfin salué l’état d’esprit combatif de son pilote, convaincu de sa capacité à rebondir.

"George est un tueur. Ce qui le rend si bon, c’est qu’il ne cesse jamais de se battre et d’attaquer. Je l’ai vu tout au long de sa carrière, en formules de promotion, en karting. Il va tout donner, il ne laissera rien au hasard, je n’en doute pas."

"Je pense que George va se battre pour chaque point tout au long de la saison."