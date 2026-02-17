Racing Bulls met déjà Lawson dos au mur pour garder sa place en F1

Liam Lawson sait exactement ce qui est attendu de lui. À l’aube de sa première saison complète en Formule 1 avec Racing Bulls, le Néo-Zélandais a été clairement mis au défi par le directeur d’équipe Alan Permane : devenir un pilote impossible à écarter.

Évaluant le statut de Lawson au sein de l’écurie de Faenza, Permane a insisté sur la nécessité pour son pilote d’éliminer les creux de performance qu’il juge parfois "inexplicables", afin de faire du "vrai génie" aperçu à certaines occasions une norme, et non une exception.

Malgré des débuts en Grand Prix en 2023, Lawson n’a encore jamais disputé une saison complète au sein d’une seule et même équipe. En 2023 et 2024, il avait multiplié les piges chez AlphaTauri puis Racing Bulls, avant de débuter la saison 2025 avec Red Bull Racing. Une expérience écourtée : après seulement deux week-ends de course, il avait été rétrogradé chez Racing Bulls.

Conservé pour la saison 2026, Lawson joue désormais une carte essentielle pour son avenir. Permane a d’ailleurs reconnu que l’objectif de Racing Bulls est d’atteindre un point où l’équipe n’envisagerait plus son départ.

"Je veux qu’il délivre des performances telles qu’on se dise : ’Waouh, il faut absolument qu’on garde ce gars. Il est vraiment très bon’. Cela doit être clair et net", affirme Permane.

Le Britannique n’a aucun doute sur le potentiel du Néo-Zélandais. Il cite notamment les qualifications de Bakou et de Las Vegas en 2025 comme des exemples révélateurs.

"Il a montré un vrai génie dans son pilotage", souligne-t-il. "Quand il met tout ensemble, c’est beau et bon."

À Bakou, Lawson s’était élancé troisième sur la grille pour terminer cinquième en course. À Las Vegas, il avait dominé son équipier Isack Hadjar de près d’une demi-seconde en qualifications, décrochant la sixième place sur la grille. Hadjar obtiendra par la suite sa promotion chez Red Bull Racing pour 2026.

Permane rappelle également que Lawson a livré plusieurs prestations marquantes en course.

"Il a aussi fait des courses brillantes à Spa, en Hongrie, en Autriche", insiste-t-il. "Il y a clairement un vrai talent chez lui."

Mais ce talent doit désormais s’exprimer avec régularité, un point sur lequel le patron de Racing Bulls se montre très clair.

"Parfois, de manière inexplicable, il sort en Q1 et il ne comprend pas pourquoi", explique Permane.

"Les bonnes choses sont vraiment bonnes, elles sont là. Il faut juste éliminer ces mauvais résultats, inexpliqués, qui arrivent parfois."

Selon lui, la clé est simple : "Une fois que tu arrives à faire ça, tout le reste va s’enchaîner et s’améliorer."

Cette analyse rejoint celle du PDG de Racing Bulls, Peter Bayer, qui expliquait récemment que Lawson avait obtenu son nouveau contrat après avoir "stabilisé" ses performances, à la suite d’un début de saison 2025 très compliqué chez Red Bull Racing.

Désormais considéré comme le pilote expérimenté de l’équipe, Lawson s’apprête à faire équipe avec le jeune britannique Arvid Lindblad, âgé de seulement 18 ans. Un duel interne à fort enjeu, face à l’un des espoirs les plus cotés du giron Red Bull.

Dans l’équation actuelle, Lawson reste le pilote le plus facile à sacrifier si Racing Bulls devait faire un choix stratégique. Les propos d’Alan Permane ne font que renforcer cette réalité : Liam Lawson doit briller en F1 en 2026.