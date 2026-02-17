Cadillac fixe le cap pour Herta dans sa quête de la Formule 1

Le patron de Cadillac F1, Dan Towriss, a clairement défini les attentes entourant Colton Herta, alors que l’Américain entame une campagne de Formule 2 pour le moins atypique, avec un objectif assumé : décrocher un volant en Formule 1 à l’horizon 2027.

Intégré au programme de développement F1 de Cadillac, Herta a fait le choix fort de quitter l’IndyCar, où il s’était imposé comme l’une des figures majeures du plateau, afin de disputer la saison 2026 de F2. Un passage nécessaire pour accumuler les points requis à l’obtention de la Super Licence, indispensable pour accéder à la F1. Pour y parvenir, il devra terminer le championnat parmi les huit premiers.

Dan Towriss a toutefois tempéré la pression immédiate autour des résultats.

"Globalement, j’attends de Colton qu’il termine dans le top 10 en Formule 2," a expliqué Towriss à Motorsport-total. "Sa participation à cette série vise avant tout à mieux connaître les circuits et les pneus. Cela fait partie de sa préparation pour la Formule 1."

"Ce ne sera pas uniquement sa performance en Formule 2 qui sera décisive. Nous utiliserons toutes les ressources du projet pour évaluer la préparation de Colton à la Formule 1."

Si Cadillac s’engage en F1 cette année avec deux pilotes très expérimentés, Sergio Pérez et Valtteri Bottas, la stratégie à long terme du constructeur américain inclut clairement le développement de talents nationaux. Dans cette optique, Herta apparaît comme le candidat le plus naturel pour 2027, à condition qu’un baquet se libère.

Dans un entretien accordé au New York Times, Herta reconnait lui-même le caractère peu conventionnel de son parcours.

"C’est une trajectoire de carrière bizarre, je ne vais pas le nier," confie-t-il. "Je suis un pilote professionnel. Je n’avais pas envie de retourner dans une catégorie junior à 25 ans."

"Mais une fois que nous en avons discuté en profondeur, la décision a été facile. Je veux aller en Formule 1. À ce stade, c’est ma meilleure chance, et je dois me battre pour ça."

En parallèle de son engagement en F2, Herta participera également à des courses d’endurance avec Wayne Taylor Racing, tout en occupant un rôle de pilote d’essais pour le programme F1 de Cadillac. Le calendrier F2 lui offrira ainsi une immersion complète sur les circuits de Grand Prix et avec les pneus Pirelli, deux éléments clés dans sa transition vers la discipline reine.

Loin de se laisser perturber par les critiques, l’Américain assume pleinement son choix.

"Je ne me soucie pas de ce que les gens pensent de ce parcours," a-t-il ajouté. "Je n’aborde pas ça avec de l’ego. J’ai un peu l’impression de réapprendre à faire du vélo."