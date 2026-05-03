Une copie de Ferrari ? Red Bull assure avoir inventé son aileron Macarena dès l’an dernier

Red Bull assure avoir développé son nouvel aileron arrière à effet rotatif bien avant que Ferrari ne dévoile un concept similaire baptisé Macarena lors des essais hivernaux, selon son directeur d’équipe, Laurent Mekies. Une précision destinée à couper court à toute idée d’inspiration directe, alors que les deux écuries convergent désormais vers des solutions techniques proches.

Interrogé à Miami sur cette nouveauté de la RB22, Mekies a tenu à clarifier la genèse de cette innovation.

"Ce que je peux vous dire avec certitude, c’est que les gars l’ont inventé sans avoir vu l’aileron de Ferrari."

Avant d’ajouter, lucide sur la difficulté d’établir une antériorité claire : "Je ne vais pas vous dire qui l’a inventé en premier parce qu’on ne le saura jamais."

Le patron de l’écurie autrichienne insiste toutefois sur l’indépendance du projet mené à Milton Keynes.

"Ce que je peux vous dire, c’est qu’ils ont certainement inventé notre aileron indépendamment de ce que les autres ont fait, parce que c’était bien, bien avant, c’était en fait à la fin de l’année dernière que nous avons commencé à travailler sur cet aileron."

Initialement prévu plus tôt dans la saison, cet élément n’a finalement été introduit que ce week-end, la faute à un début de campagne compliqué.

"Nous avons eu un début de saison assez difficile et nous avons dû changer un peu les priorités, et l’aileron n’est arrivé qu’ici, mais c’est une pièce incroyable."

Red Bull a ainsi déployé sa version de cet aileron arrière évolué à Miami, tandis que Ferrari, qui l’avait montré dès les essais de pré-saison deux mois plus tôt, ne l’utilise en course pour la première fois que ce week-end.

Cette nouveauté s’inscrit dans un ensemble d’évolutions plus large, qui a permis à l’écurie de signer sa meilleure performance en qualifications depuis le début de la saison. Max Verstappen s’élancera depuis la deuxième place sur la grille de départ du Grand Prix.

Mekies souligne les progrès accomplis depuis la contre-performance de Suzuka, cinq semaines auparavant, où Verstappen avait terminé à plus de trente secondes du vainqueur.

"Nous savions que nous avions un travail assez sérieux à faire pour comprendre réellement les limitations importantes que nous avions."

"Max et Isack [Hadjar] n’avaient pas quelque chose qu’ils pouvaient exploiter, peu importe où se situait la concurrence par rapport à nous."

"Il y a eu un travail incroyable réalisé à 360 degrés à Milton Keynes, sur le châssis et sur le groupe propulseur, pour comprendre ce qui nous limitait."

Malgré ces avancées, Mekies reste prudent.

"Nous ne pensons pas avoir tout corrigé, mais nous allons certainement dans la bonne direction au vu de ce que nous voyons ce week-end."