Colapinto raconte un vol ’spécial et unique’ avec Hamilton en jet privé

Franco Colapinto a révélé qu’au retour du Canada, il a volé avec Lewis Hamilton. Une première expérience à bien des égards pour le pilote Alpine F1, qui n’avait jamais voyagé en jet privé et n’avait jamais voyagé avec le pilote Ferrari.

"Oui, c’était bien" a déclaré Colapinto. "Lewis est un type formidable et j’ai eu le meilleur vol de ma vie avec lui. C’était très spécial et unique. Vous savez tous qu’il est mon idole depuis que je suis tout jeune, avec Senna également, et c’était bien de pouvoir voler avec lui et de discuter un peu avec lui."

"Il m’a demandé si quelqu’un allait à Londres et j’ai répondu que j’allais à Londres, mais sur EasyJet, et il est revenu en disant qu’il avait beaucoup de place dans son avion et m’a invité à y aller. C’était vraiment spécial. J’ai également volé en privé pour la première fois, deux expériences très uniques et beaucoup d’histoires de Lewis. Un vol très spécial."

"C’est un type formidable et j’ai été très, très impressionné par sa personnalité et son professionnalisme. Il y a beaucoup à admirer sur le plan personnel de la part du sportif. C’était génial, un rêve devenu réalité et je n’ai pas eu à prendre mon vol EasyJet."

L’Argentin a aussi exprimé sa volonté de représenter des marques qui seraient proches du peuple, visiblement pour garder un lien avec ses fans et incarner ce à quoi son public pourrait s’identifier.

"Il y a quelques marques qui sont incroyables pour les pilotes, pour les athlètes, pour les gens. Je ne sais pas si je m’identifie beaucoup à cela, car ce que je recherche toujours, ce à quoi je veux m’identifier, ce sont des marques proches des gens."

"Des marques qui sont, bien sûr, présentes dans la vie de tous les jours, dans la vie quotidienne, par exemple. Je ne sais pas, Renault, beaucoup de gens ont une Renault en Argentine. C’est une marque qui n’est pas comme Ferrari, qui va avoir une Ferrari en Argentine ?"

"Vous voyez ce que je veux dire ? C’est l’une des marques qu’il est impossible d’acheter. Je veux être lié à quelqu’un qui fait aussi partie du peuple et pas seulement à une marque exclusive qu’ils peuvent acheter, je ne sais pas, Brad Pitt et d’autres."