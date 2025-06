Wolff confirme l’intérêt de Mercedes F1 pour Verstappen pour 2026

Toto Wolff, directeur de l’équipe Mercedes F1, était présent à la conférence de presse officielle de la FIA du jour en Autriche et il n’a évidemment pas pu échapper à une question sur son flirt avec Max Verstappen.

C’est son pilote George Russell, qui a révélé hier que des discussions étaient toujours en cours entre son patron et le Néerlandais.

Difficile donc dans ce contexte de nier même si l’intérêt de Wolff pour Verstappen est régulièrement évoqué depuis plusieurs mois, celui-ci s’étant fait plus discret. Wolff n’en veut pas à Russell pour avoir vendu la mèche ou, au moins, confirmer que des négociations existaient toujours.

"Que cela me plaise ou non, j’apprécie ce que dit George."

"Et définissez le flirt. Non, rien n’a changé. Il n’y a pas de flirt dans ce sens. Il n’y a pas de flirt dans ce sens. Vous pouvez flirter ou avoir des conversations."

"Je soutiens toujours mon pilote, et il est impossible de dire des choses que je ne voudrais pas qu’il dise. Je pense que nous sommes très transparents sur ce que nous faisons et sur nos plans, et ce depuis que j’ai pris les rênes. Ce n’est donc pas le problème. Et pour l’instant, il est clair qu’il faut explorer l’avenir."

"Mais cela ne change rien à ce que j’ai déjà dit, à propos de George, de Kimi, et du duo dont je suis extrêmement satisfait."

Avec la pause estivale qui approche à grands pas, les spéculations sur les places restantes sur la grille pour 2026 s’intensifient.

Y a-t-il une date limite fixée par Verstappen pour confirmer son souhait de rejoindre Mercedes ?

"Vous donnez l’impression que nous vous demandons : ’Quand voulez-vous nous rejoindre et quelles sont les conditions ?’. Ce n’est pas du tout comme ça que ça se passe. Je veux juste avoir des discussions à huis clos, pas de réunions publiques."

"Et nous avons deux pilotes qui font partie de notre programme depuis longtemps, des pilotes que nous sommes ravis d’avoir, des pilotes qui feront de grandes choses pour l’avenir de l’équipe."

Wolff ne se dit pas parasité par l’éclosion de cette nouvelle en public.

"C’est dans la nature du sport de parler des gens, qu’ils soient dans la voiture, à l’usine ou sur le circuit. Le plus important est de rester fidèle à ses valeurs. Pour moi, cela signifie être intègre et humble face à la situation, respectueux des gens. C’est ce que nous essayons de faire dans l’équipe."

Évoquant une possible association Verstappen-Russell, Wolff a déclaré : "Il y a des avantages et des inconvénients à voir deux pilotes n°1 se battre férocement. Nous avons vu des exemples où cela a fonctionné et d’autres où cela n’a pas fonctionné. Et concernant la situation contractuelle, vous savez que notre sport est sous pression, une pression constante. Que vous soyez dans la voiture ou en dehors, il faut simplement faire avec."

"Et George le sait, comme tout autre pilote. J’ai l’impression que lorsque vous êtes placé dans une zone de confort, cela est parfois plus préjudiciable à la performance que d’avoir un certain point de pression dans le système."

"Donc il n’y a rien d’exclu. J’imagine tous les duos possibles. J’avais Rosberg et Hamilton qui se battaient pour les titres mondiaux. Après, tout est facile. Donc oui, il y a des avantages et des inconvénients à avoir deux pilotes qui se livrent une lutte acharnée."

Wolff a en tout cas été clair que Russell n’a rien fait qui mériterait de remettre en cause sa place. Ce qui rend tout choix à venir forcément difficile pour le directeur de Mercedes F1.

"Rien. Il fait partie de notre programme depuis une dizaine d’années. Il a toujours été à la hauteur de nos attentes, et il continue de l’être. Nous ne lui avons pas donné de voiture pour remporter le Championnat du monde ces trois dernières années, donc c’est entièrement de notre faute."

"La voiture a été performante, elle a gagné des courses. Aujourd’hui, on le voit, il est toujours là. On sait que lorsqu’il monte dans la voiture, il va extraire ce qu’il y a dedans."

"Cela dit, pour une raison ou une autre, au début de l’été, ce genre de discussions contractuelles commencent à s’intensifier dans les médias, ou à cause d’un manque d’information."

"Eh bien, ce que je fais depuis 30 ans dans le monde du travail, c’est que les négociations contractuelles ne se déroulent pas en public. Tout est normal, tout se déroule comme prévu."