Chris Harris est heureux d’avoir réussi à montrer qui est vraiment Verstappen

L’ancien présentateur de Top Gear, Chris Harris, a défendu Max Verstappen, affirmant qu’il le dirait si le Néerlandais était un « connard ».

Harris a récemment filmé une vidéo avec le quadruple champion du monde, où ils pilotent la toute nouvelle Ford Mustang GTD au Sambuc, un petit circuit situé dans le Sud de la France. L’occasion pour les deux hommes d’échanger notamment sur les techniques de pilotage et de duels en piste.

Verstappen jouit d’une réputation mitigée au Royaume-Uni, principalement en raison de l’incroyable lutte pour le titre des pilotes en 2021 contre Lewis Hamilton. Et Jos Verstappen, son père, a récemment souligné que les Anglais le prenaient pour un imbécile (à lire ici).

Chris Harris a répondu aux propos de Jos, admettant avoir été très impressionné par le caractère de Max Verstappen... et il ne tarit pas d’éloges sur son talent au volant.

"Ce qu’il faut savoir sur Max Verstappen, c’est que la plupart des Britanniques se trompent sur lui, et c’est pourquoi je suppose que je suis fier du film (à revoir ici)."

"Mais je pense que nous n’avons pas réussi à repositionner l’image que les gens se font de lui, ce qui serait trop cynique. Ce n’était pas le but. Vous n’arrivez jamais à convaincre des haters. Nous avons plutôt réussi à vous montrer qui il est, et franchement, il est comme nous."

"C’est un homme très simple, né avec des compétences pour piloter une voiture de course d’une manière qu’aucun d’entre nous ne peut vraiment comprendre. Et, plus étrange encore, il est conscient de son talent et il est capable, je pense, d’exprimer ce qu’il fait."

"Il choisit de ne pas le faire complètement dans ce film. Mais c’est ce qui fait le charme du film, non ? Il ne dévoilera pas la recette secrète de la sauce, mais je dois dire qu’il était super détendu."

"C’était un vrai plaisir de travailler avec lui. Et j’ai l’air d’être un flagorneur, mais je vous assure que s’il ne l’était pas, je vous dirais que c’était un connard, mais vraiment pas."