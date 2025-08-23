Villeneuve : un duel Piastri - Norris ’génial’, mais l’un d’eux a ’un atout précieux’

Jacques Villeneuve a qualifié la présence de Mark Webber "d’atout précieux" pour Oscar Piastri dans sa lutte "géniale" pour le titre face à son équipier chez McLaren F1, Lando Norris.

Après 14 manches cette année, seulement neuf points séparent Piastri et Norris en tête du championnat des pilotes de F1.

Piastri s’est immédiatement senti plus à l’aise au volant de la MCL39, remportant trois victoires en début de saison.

Une amélioration de la suspension souhaitée par Norris a transformé sa dynamique. Depuis son abandon au Canada, Norris a remporté trois des quatre dernières courses.

Villeneuve s’attend à ce que la présence de Webber, l’ancien pilote de F1 devenu manager de Piastri, soit importante pour l’Australien à l’approche de la dernière ligne droite de la saison.

"Génial ce duel, non ? C’est vraiment brillant et quand on voit ça chez McLaren, ça rappelle beaucoup de souvenirs de l’ère Prost-Senna et d’autres équipes avec Piquet et Mansell."

"Il y avait toujours beaucoup de batailles intestines, ce qui était super excitant car, au final, ils ont la même équipe, la même voiture, la même base sur laquelle travailler. C’est donc passionnant à voir ; personne ne peut se plaindre."

"Ils ont la même base sur laquelle travailler, ils ont la même recette, et c’est à eux de composer le tout à leur avantage et à leur goût."

"Comment font-ils pour que la voiture soit plus rapide, mais plus rapide pour eux, et non plus pour leur coéquipier ?"

"C’est là que ça devient super intéressant. Et il sera intéressant de voir comment ils évolueront tous les deux dans cette direction."

Villeneuve voit-il un atout particulier pour l’un des deux ?

"Oui, le fait que Mark Webber soit aux côtés d’Oscar Piastri sera d’une grande aide. C’est un vrai cerveau et c’est un atout précieux."