Max Verstappen, un pilote ’incompris’ ? Un ’imbécile’ selon les Anglais

Jos Verstappen est sorti du silence pour défendre la personnalité de son fils Max, affirmant que le quadruple champion du monde reste une personne inchangée – et souvent incomprise.

Pour le Néerlandais, la personnalité du pilote Red Bull Racing n’a pas changé malgré ses succès.

"Quand je vois ou que je parle à Max en privé, il est toujours le même qu’il y a dix ou quinze ans. Je trouve cela très important et merveilleux. J’en suis fier."

"Mais il estime que la perception du public, notamment au Royaume-Uni, a injustement évolué."

"Je pense que beaucoup de gens, surtout les Anglais, se font une fausse impression de lui. Il est incompris. Et on le prend pour un imbécile. C’est peut-être aussi dû à l’ère actuelle des réseaux sociaux."

"Je ne m’identifie évidemment pas du tout à ça."

Mais d’où vient cette mauvaise image chez les Anglais ? Pour Jos, c’est assez clair : Abu Dhabi 2021.

"Son premier titre mondial. Un premier titre est certes très spécial, mais tout ce qui l’entourait le rendait encore plus spécial."

"De temps en temps, je vois une vidéo de ce dernier tour. Cela reste spécial. Comment Max place sa voiture à côté de celle d’Hamilton et le dépasse… Alors que nous n’avions aucune chance jusque-là dans ce Grand Prix. Hamilton était tout simplement trop rapide à ce moment-là."

Le Dr Helmut Marko, conseiller de Red Bull et au cœur de la lutte de pouvoir interne de l’année dernière, a partagé le point de vue de Jos, saluant le soutien de Max lorsque la rumeur courait sur le départ de Marko.

"Il est très loyal et a du caractère. Je ne l’oublierai jamais."

"Vous savez, les Verstappen sont directs et une poignée de main suffit. Mais au sens figuré. Parce que quand on voit l’argent en jeu, un contrat est vraiment nécessaire. Et ils pensent évidemment la même chose."