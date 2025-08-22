F1, Indy, 24h du Mans : McLaren vise la Triple Couronne dans la même ère

Zak Brown, le PDG de McLaren Racing, a clairement indiqué que la Formule 1 resterait le cœur des opérations de l’écurie, même si l’écurie étend sa présence dans plusieurs disciplines mondiales du sport automobile.

Alors que McLaren réalise une saison 2025 exceptionnelle en Formule 1, conquiert des succès en IndyCar et se prépare à une entrée en Championnat du monde d’endurance en 2027, la vision de Brown est claire : se diversifier sans diluer l’ADN F1 de l’écurie.

Malgré les incursions de McLaren en IndyCar, en Formule E (un programme aujourd’hui terminé) et dans le prochain programme WEC, Brown a souligné l’importance de la F1, qui reste inégalée.

"Nous sommes une écurie de Formule 1, une écurie IndyCar, nous avions une écurie de Formule E, et nous allons bientôt devenir une écurie de Championnat du monde d’endurance, c’est-à-dire que nous allons faire Le Mans."

"Évidemment, la Formule 1 est au cœur de notre univers et le restera toujours. Cependant, l’Amérique du Nord est l’un des marchés les plus importants, voire le plus important, pour la plupart des entreprises : une base de fans importante et une économie dynamique."

"Et jusqu’à l’essor de la Formule 1 en Amérique du Nord, nous souhaitions nous démarquer de nos concurrents grâce à notre base de fans et à nos partenaires commerciaux, et renforcer notre présence en Amérique du Nord."

"Même si la Formule 1 prend son essor en Amérique du Nord, nous souhaitons toujours y dominer nos concurrents. C’est en quelque sorte la raison pour laquelle nous sommes présents en IndyCar."

La prochaine étape majeure de McLaren, annoncée en avril dernier, sera donc sa participation au Championnat du monde d’endurance en 2027, dans la catégorie reine des Hypercars, plus de trois décennies après sa victoire légendaire au Mans en 1995.

"Nous venons d’annoncer notre participation au Championnat du monde d’endurance, les 24 Heures du Mans, et nous y participerons en 2027."

"C’est le championnat de tous les constructeurs automobiles de voitures de sport. Vous voyez nos concurrents : Ferrari, Aston Martin, Porsche, et c’est un championnat naturel pour nous, qui permet de collaborer étroitement avec notre division automobile."

"C’est pourquoi nous participerons au Championnat du monde d’endurance."

La vision de Brown est de conquérir la Triple Couronne, si convoitée par le sport automobile, avec des victoires au Grand Prix de Monaco, aux 500 Miles d’Indianapolis et aux 24 Heures du Mans.

Brown voit dans la présence actuelle du constructeur dans plusieurs disciplines une opportunité unique de conquérir à nouveau ce titre.

"Si vous combinez ces trois succès, vous obtenez ce qu’on appelle la Triple Couronne, que nous sommes la seule équipe à avoir jamais remportée : les 500 Miles d’Indianapolis, les 24 Heures du Mans et le Grand Prix de Monaco."

"Mais nous l’avons fait à des époques différentes, donc à des époques différentes de notre marque. Nous sommes désormais la seule équipe au monde à concourir dans ces trois immenses – les trois plus grandes – disciplines automobiles."

"Cela nous offre donc une diversité d’opportunités pour les fans, les régions, les technologies et nos partenaires commerciaux."