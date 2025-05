’Ce n’était pas un hasard’ : Hamilton reçoit du soutien mais aussi un avertissement

La victoire de Lewis Hamilton lors de la course sprint de Chine n’était « pas un hasard » et le pilote Ferrari peut renverser la vapeur.

Ce sont de bons mots, assez rares ces derniers temps, sur le septuple champion du monde, qui viennent de la part de Ralf Schumacher, ancien pilote de F1 et consultant pour Sky en Allemagne.

Malgré sa victoire à Shanghai, Hamilton a connu un début de carrière poussif chez Ferrari et compte 31 points en cinq courses jusqu’à présent, dont huit pour sa victoire lors du premier sprint de la saison.

Le Britannique a lui-même exprimé une vive inquiétude quant à une amélioration nette de sa forme en 2025 après sa septième place en Arabie saoudite, alors qu’il peine à s’adapter à la Ferrari et à trouver un équilibre.

Cependant, Schumacher estime qu’Hamilton peut se sortir de la mauvaise passe dans laquelle il se trouve actuellement.

"Les attentes sont très élevées et Ferrari en veut pour son argent. Cela signifie qu’il doit s’assurer d’être performant. Il le sera probablement, car la Chine n’était pas un hasard."

"Ce n’est pas qu’il n’en est pas capable. Il lui suffit de trouver les conditions et les réglages de la voiture qui lui conviennent, et il y a certainement des circuits qui lui conviendront à l’avenir."

"S’il abandonne maintenant, qu’il jette l’éponge, ce sera très tôt. J’ai du mal à y croire, mais s’il le fait, l’équipe se concentrera bien sûr pleinement sur Charles Leclerc et développera la voiture davantage dans son sens."

"On ne peut pas développer deux voitures dans une seule équipe, ça ne marche pas. La voie serait alors libre pour Charles mais je doute franchement que Ferrari fasse cela."

Si cette saison 2025 semble toutefois déjà à oublier pour ce 8e titre mondial que Lewis Hamilton recherche tant, rien n’est exclu pour 2026, avec les nouvelles règles. Mais, et c’est un avertissement, ce sera sa dernière chance selon un autre ancien pilote de F1 et consultant, Johnny Herbert.

"Je pense que 2026 est la dernière chance de Lewis Hamilton de remporter un huitième titre. Il a 40 ans maintenant. Est-il au sommet de sa forme ? Non. Est-ce que son sommet est passé ? Oui. Mais est-il toujours aussi bon ? Oui !"

"Mais Leclerc est meilleur qu’Hamilton actuellement, donc même si Ferrari progresse, il devra battre son coéquipier."

Si Herbert reconnait que son compatriote souffre actuellement, il a aussi admis qu’Hamilton avait besoin du changement d’air qu’impliquait son arrivée chez Ferrari, suggérant qu’il semblait perdre sa motivation chez Mercedes.

"La saison dernière, Mercedes était tellement irrégulière ; parfois, elle gagnait des courses, puis peinait à se rapprocher du podium. Hamilton, je le sentais, perdait également sa motivation au sein de l’équipe et était frustré."

"Celui qui trouvait toujours la motivation, c’était Ayrton Senna. Hamilton avait besoin de ce rafraîchissement chez Ferrari."

"Après une course difficile en Australie, la saison d’Hamilton chez Ferrari s’annonçait vraiment impressionnante et prometteuse en Chine avec sa victoire en Sprint, mais depuis, le déclic n’est plus vraiment au rendez-vous. Leclerc réalise une saison meilleure et régulière, avec de bonnes performances, mais pour l’instant, Ferrari se contente de monter sur le podium. Elle n’est pas en si mauvaise posture."

"C’est la quatrième ou la troisième meilleure équipe, elle doit franchir un palier pour rivaliser avec McLaren et Red Bull. Hamilton devra être au meilleur de sa forme pour battre Leclerc cette saison, la pression est forte."

"Hamilton a encore besoin de s’adapter, mais je pensais qu’il aurait surmonté cela à ce stade et démontré qu’il était plus rapide que Leclerc. Ce n’est tout simplement pas encore arrivé. Leclerc est arrivé chez Ferrari et a pris l’équipe à Sebastian Vettel. Hamilton n’y est pas encore parvenu, et Leclerc contrôle toujours la situation grâce à sa régularité et sa vitesse."

"Hamilton est régulièrement huitième ou neuvième en ce moment. Si Hamilton était resté chez Mercedes, George Russell lui rendrait la tâche difficile, comme c’est le cas actuellement avec Leclerc. Le passage chez Ferrari était la bonne décision pour un nouveau départ, mais reverra-t-on le Lewis d’avant ? C’est à lui de le faire."

Hamilton a travaillé dur pour se familiariser avec la SF-25 avant Miami

Le septuple champion du monde a passé plus de temps dans le simulateur de Ferrari en préparation pour Miami ce week-end.

Le Britannique ne s’est pas limité aux habituelles simulations d’avant-Grand Prix. Le programme d’Hamilton après la course saoudienne a été intense, combiné à des réunions avec les ingénieurs pour analyser en profondeur les problèmes rencontrés lors des dernières courses et tenter de trouver des solutions au plus vite.

Normalement, la plupart du travail de simulation d’avant-course, avant un week-end sprint – comme Miami – se concentre sur les réglages, car le temps d’essais avant les qualifications initiales est très court.

Mais le travail d’Hamilton avant Miami est allé bien au-delà de la normale, avec notamment des essais comparatifs mettant l’accent sur le fonctionnement du groupe motopropulseur, notamment au freinage, afin de progresser sur le frein moteur bien plus puissant et réglable sur le V6 italien que sur le V6 Mercedes qu’il connaissait tant.