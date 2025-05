Pourquoi Pérez pourrait être un très bon n°1 pour Cadillac F1

Sergio Pérez a-t-il encore un avenir en Formule 1 ? Après sa difficile saison 2024 face à Max Verstappen et son limogeage avant la fin de son contrat de Red Bull Racing, peu de gens parient sur le retour du Mexicain.

Et pourtant, Pérez est aujourd’hui très bien considéré par Cadillac F1 selon Mario Andretti. Le Mexicain sera d’ailleurs à Miami et il pourrait être l’un des invités surprise de la présentation que l’équipe fera samedi soir.

Les difficultés de Liam Lawson en particulier ont fait remonter la cote de Pérez, même si Yuki Tsunoda est en train de démontrer qu’on peut être plus proche de Verstappen que Pérez ne l’a été l’an dernier.

Pour Jonathan Wheatley, ancien directeur sportif de Red Bull et récemment nommé directeur de l’équipe Sauber, Pérez possède le talent et l’expérience nécessaires pour réussir un retour sur la grille en 2026.

"Je pense qu’il est tout à fait capable de revenir et de s’intégrer très rapidement dans une nouvelle équipe," dit-il à Formula Hu.

"Checo était dans l’un des baquets les plus difficiles de la Formule 1 l’an dernier, aux côtés de Max. Face à un pilote comme lui, il faut sans cesse se regarder dans le miroir et se remettre en question."

"Avec le recul, je pense qu’il a eu un peu plus de difficultés avec la voiture que Max, et cela semble être le cas cette année également pour les autres pilotes. Mais j’ai toujours été surpris de voir comment Checo pouvait se reconstruire et revenir plus fort après chaque échec."

"Il semble avoir une incroyable capacité à se reconstruire, et je pense aussi qu’il sait avoir une excellente relation entre lui-même et une équipe, et l’équipe réagit naturellement bien à ses besoins."

La confiance de Wheatley en Pérez s’étend également à son expertise technique, un atout essentiel pour une équipe comme Cadillac qui se lance depuis une feuille blanche.

"Il comprend très bien ces aspects, et j’ai toujours trouvé ses explications aux ingénieurs sur le comportement de la voiture très claires et faciles à comprendre. Checo est un pilote très professionnel, très talentueux et, bien sûr, très rapide, avec qui c’est un plaisir de travailler."

Pour un retour de Perez en 2026, Wheatley estime que son mental sera le facteur décisif.

"Comme toujours, tout dépend de la force mentale et de la confiance. Je pense que si un pilote est fort mentalement, très confiant et qu’il pilote au maximum de ses capacités, il peut faire une pause, revenir et être à nouveau rapide. C’est donc la clé, la force mentale est essentielle."