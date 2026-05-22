Le calendrier se précise : pas de clash avec la F1, Verstappen pourrait revenir au Nürburgring dès 2027

L’aventure de Max Verstappen aux 24 Heures du Nürburgring s’est terminée dans la frustration, mais le quadruple champion du monde de Formule 1 pourrait rapidement avoir l’occasion de prendre sa revanche. Malgré un abandon des ambitions de victoire à cause d’un problème mécanique survenu dimanche, le Néerlandais a marqué les esprits lors de sa première apparition sur la mythique Nordschleife, au point de contribuer à un spectaculaire regain d’intérêt autour de l’épreuve allemande. Et les premières informations concernant le calendrier 2027 laissent désormais entrevoir la possibilité d’un nouveau programme pour Verstappen l’an prochain.

Engagé sur une Mercedes-AMG GT3 aux côtés de Dani Juncadella, Jules Gounon et Lucas Auer, Verstappen semblait longtemps en mesure de jouer la victoire avant qu’une défaillance de transmission ne ruine les espoirs de l’équipage.

Malgré une longue immobilisation pour réparations et une modeste 38e place finale, l’impact médiatique et populaire de la présence du pilote Red Bull sur le circuit allemand a été considérable. Les organisateurs du Nürburgring ont même constaté une hausse massive de l’affluence par rapport à l’an dernier, alimentant déjà les spéculations sur un éventuel retour du Néerlandais.

Pour sa première participation aux 24 Heures du Nürburgring, Verstappen avait pourtant toutes les raisons de croire à un résultat majeur. Avec ses équipiers, le pilote Red Bull Racing s’était installé parmi les favoris de l’épreuve et semblait en route vers un succès de prestige.

Mais la course a brutalement basculé lorsqu’un problème d’arbre de transmission a frappé leur Mercedes AMG GT3, obligeant l’équipe à effectuer de longues réparations. L’équipage a finalement terminé à une lointaine 38e place, en effectuant un tour d’honneur pour passer sous le drapeau à damier. Bien loin des ambitions initiales, évidemment, mais cette course est toujours très impitoyable.

Malgré cette issue frustrante, Verstappen a largement contribué au succès populaire de l’événement au Nürburgring. L’an dernier, l’épreuve avait attiré environ 280 000 spectateurs. Cette année, ce chiffre a bondi à 352 000 fans, un chiffre limité car les organisateurs estiment qu’ils auraient pu en vendre 500 000 !

Reste désormais une question majeure : le Néerlandais reviendra-t-il pour tenter sa revanche en 2027 ?

Un premier élément semble en tout cas jouer en sa faveur. Le Nürburgring vient de confirmer que la prochaine édition des 24 Heures se déroulera les 29 et 30 mai.

Or, selon les premières indiscrétions concernant le calendrier provisoire de la Formule 1 actuellement en préparation, aucun Grand Prix ne serait programmé à ces dates en 2027.

Cette fenêtre offrirait donc à Verstappen une nouvelle opportunité de s’aligner sur la Nordschleife sans conflit avec ses engagements en Formule 1.