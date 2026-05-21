Alonso s’en prend à l’hybride et à ’la décennie de compétition pure’ perdue par la F1

Fernando Alonso a dressé un bilan sombre de l’ère hybride de la Formule 1, avec le constat que la recherche de technologie a fait perdre des années de course à l’ancienne en piste. Le pilote Aston Martin F1 inscrit évidemment ces propos dans le cadre des critiques actuelles, mais on peut aussi se rappeler du tollé des tous premiers V6 hybrides, dont le bruit était très limité, et qui avaient fait l’objet de changements pour retrouver une jolie sonorité.

Le double champion du monde ne pense pas que les ajustements visant à passer à une répartition 60/40 pour les moteurs en 2027 modifieront fondamentalement les caractéristiques de la manière dont ils doivent être pilotés, et craint que les caractéristiques négatives restent présentes.

"Attendre un nouveau cycle" a-t-il lancé quand il a été interrogé sur les mesures à prendre pour sortir des difficultés actuelles. "L’ADN de ces unités de puissance sera toujours le même et récompensera toujours le fait de rouler lentement dans les virages."

S’il félicite la Formule 1 pour avoir impliqué les pilotes dans le débat, il pense que la discipline s’est trop vite tournée vers l’électrique : "Ils écoutent toujours. Il y a eu ce tourbillon de pensées pour aller vers l’électrification. On pensait que c’était l’avenir, et cela ne s’applique pas à la course. La course est un animal différent."

"Maintenant, nous revenons au 60/40, et puis à l’avenir de moins en moins. Malheureusement, nous avons cette période, depuis 2014 avec l’ère turbo, et maintenant encore plus, nous avons perdu près d’une décennie, voire plus, de compétition pure."

La réglementation actuelle a entraîné un nombre nettement plus élevé de dépassements, mais Alonso tempère cette réalité par la qualité des dépassements et les zones où il pense en voir à Montréal : "Dans les lignes droites, quand vous avez plus de batterie que les autres. Ce sera très facile."

"Et ce ne sera pas un dépassement, c’est juste une manœuvre d’évitement. Quand vous avez plus de batterie que les autres, les autres s’effondrent, donc ils réduisent de 500 chevaux. Ensuite, vous avez 500 chevaux de plus que les autres, vous faites une manœuvre d’évitement, et puis vous dépassez une voiture."

En partie à cause de ces problèmes, Max Verstappen s’est de plus en plus tourné vers les courses d’endurance, et notamment les 24 Heures du Nürburgring qu’il a disputées le week-end dernier. Bien qu’Alonso se réjouisse de voir davantage de pilotes explorer d’autres disciplines de course, il ne le voit pas nécessairement comme un reflet négatif de l’état actuel de la F1.

"Je ne pense pas qu’ils puissent appeler cela de la course pure. C’est juste un championnat différent. Mais c’est une bonne chose qu’ils découvrent différents sports, différentes catégories et différentes façons d’apprécier le sport automobile. La Formule 1 ne représente que 1 % de l’ensemble de l’environnement du sport automobile."

"Et oui, je pense que les gens apprécient cela. Je me souviens quand j’ai fait le premier test de l’Indy 500, il y avait environ 2 millions de personnes sur YouTube juste pour me regarder faire des tours sur l’ovale, tout seul. Et puis ils ont suivi cette saison-là."

"Il y avait environ deux Européens qui roulaient en IndyCar (près d’un tiers du plateau en réalité, ndr), maintenant il y a 80 % d’Européens qui roulent en IndyCar. Donc, avec un peu de chance, plus de gens iront au Nürburgring, ou au Mans à l’avenir, ou peu importe."

Selon lui, c’est bénéfique pour les pilotes, mais aussi pour le public : "Si les meilleurs pilotes de Formule 1 [y vont], ils ouvrent simplement les yeux des fans sur une nouvelle discipline. La Formule 1 est le sommet et c’est magnifique, mais les autres disciplines sont tout aussi magiques que la Formule 1 d’une certaine manière."