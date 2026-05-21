Aston Martin F1 lance le mode ’survie’ jusqu’aux évolutions... qui arriveront en fin d’été !

Le début de saison 2026 d’Aston Martin F1 a rapidement tourné au cauchemar et il n’est pas prêt de s’arrêter rapidement. L’introduction des nouvelles réglementations techniques et des nouveaux groupes propulseurs a provoqué une accumulation de problèmes de fiabilité et de performances pour l’écurie britannique, mais également pour son nouveau partenaire moteur Honda. En difficulté depuis les premières courses, Fernando Alonso et Lance Stroll abordent désormais le Grand Prix du Canada au fond du classement. Face à cette situation, l’équipe reconnaît aujourd’hui à Montréal qu’elle devra "tenir bon" pendant toute la tournée européenne avant l’arrivée de véritables évolutions après la pause estivale.

Les difficultés rencontrées par Aston Martin trouvent notamment leur origine dans les nombreux problèmes affectant le nouveau moteur Honda. Malgré plusieurs mesures déjà prises afin de corriger les vibrations apparues en début de saison, une longue liste de points reste encore à résoudre avant que le constructeur japonais puisse considérer son moteur comme réellement compétitif.

Dans le même temps, Aston Martin a confirmé qu’aucune évolution majeure de la monoplace AMR26 ne serait introduite avant la reprise postérieure à la pause estivale d’août.

Responsable des opérations piste de l’équipe, Mike Krack assure néanmoins que l’état d’esprit reste positif au sein de l’écurie malgré les résultats catastrophiques.

"Honnêtement, la motivation est plutôt bonne," explique Krack aux médias présents à Montréal.

"Les pilotes sont ceux qu’il faut protéger le plus, parce qu’on leur pose les mêmes questions chaque jeudi, vendredi, samedi et dimanche, puis de nouveau la semaine suivante jeudi, vendredi, samedi et dimanche."

"Pour eux, c’est le plus difficile d’être répétitifs et de devoir donner à chaque fois les mêmes réponses."

"Je l’ai déjà dit à Shanghai, nous devons protéger les pilotes de cela, parce qu’ils accumulent cette frustration en étant au fond du peloton."

Aston Martin affirme toutefois avoir rapidement identifié les problèmes et établi une feuille de route claire avec Honda.

"En ce qui concerne l’équipe, nous sommes conscients de la situation et, avec notre partenaire, nous nous sommes réunis très vite afin de définir les étapes nécessaires pour progresser," explique Krack.

"Nous devons franchir de grandes étapes et, en Formule 1, on ne réalise pas de grands bonds en cours de saison."

"Il faut se motiver en progressant d’un week-end à l’autre, puis, à la fin de la saison, prendre du recul et se demander : ’Qu’avons-nous accompli ?’ Mais c’est aussi un fait que nous vivons dans un monde où il faut constamment parler d’amélioration, d’amélioration, d’amélioration ou d’évolutions, d’évolutions, d’évolutions."

"Si vous ne voyez pas de grands progrès ou d’impact direct sur les résultats, les gens deviennent frustrés. Il faut donc gérer cela et gérer cette situation."

Avec l’enchaînement rapide des Grands Prix européens, Aston Martin sait qu’elle devra traverser une période délicate sans solution immédiate.

"Nous allons maintenant entrer dans une période avec une forte fréquence de courses pendant la saison européenne. Nous allons devoir tenir bon," reconnaît Krack.

"Nous avons eu une réunion avec l’équipe ce matin et l’état d’esprit est très bon, parce que nous sommes honnêtes sur la situation, nous en sommes conscients et nous en discutons ouvertement."

"Pour nous, l’état d’esprit est très fort, mais pour les pilotes c’est très difficile parce qu’ils sont les plus exposés."

Double champion du monde, Alonso lui-même s’attend à vivre une période "répétitive" au fil des prochaines courses, notamment en raison des nombreuses questions médiatiques autour des difficultés de l’équipe.

Interrogé sur la difficulté des prochains rendez-vous avant l’arrivée des évolutions, Krack appelle également à garder une attitude professionnelle malgré les résultats.

"Il ne sert à rien d’être frustré et de se promener avec de longues mines," affirme-t-il.

"Nous avons un travail à faire en piste et nous devons tirer le maximum du package dont nous disposons."

"Si telle est la situation dans laquelle vous êtes, il faut l’accepter et travailler avec."

"Cela ne sert à rien de se promener ici comme des chiens battus, cela ne changera rien. Je pense qu’il est beaucoup plus important de conserver une forte motivation."

Il insiste également sur l’importance de conserver les automatismes du haut niveau.

"Oui, il faut aussi garder cette routine de la compétition, performer au meilleur niveau possible et rester professionnels."

Je salue le comportement de l’équipe malgré les difficultés, je dois dire bravo à tout le monde. Cela passe inaperçu derrière les résultats finaux, mais je pense par exemple que la collaboration autour du week-end de Miami a été très forte dans la manière dont nous avons géré différentes situations avec les pneus, le refroidissement et ainsi de suite."

"Il y a des aspects positifs, mais pour le moment ils sont masqués par les résultats."