Stroll assure qu’Aston Martin F1 pose encore ’les fondations’ de son projet

Lance Stroll vit un début de saison difficile, à cause du manque de performance et de fiabilité de l’AMR26. Aston Martin F1 et Honda ont en effet raté le développement de la nouvelle monoplace, et l’équipe est au fond du classement depuis le début de saison. Le team a fourni une interview du pilote canadien, qui essaie tant bien que mal de relancer la machine et de garder sa motivation, en expliquant comment il fait confiance à son équipe pour retourner la situation dans les prochaines semaines et prochains mois.

Lance, la période a été difficile pour l’équipe. Qu’est-ce qui vous donne confiance dans la direction qu’elle prend ?

"Nous avons des personnes incroyablement talentueuses au campus technologique AMR et il y a un potentiel énorme avec des outils comme la nouvelle soufflerie CoreWeave AIR Tunnel et le simulateur."

"Nous avons tous les éléments pour devenir une équipe gagnante, il s’agit juste de libérer ce potentiel. Je crois fermement en ce projet, même si nous traversons actuellement des moments difficiles. L’avenir est très brillant et je veux traverser cette période difficile et faire partie du voyage que nous menons."

Des moments comme celui-ci renforcent-ils votre croyance dans le projet ou la mettent-ils à l’épreuve ?

"Je pense qu’ils font les deux. Les moments difficiles vous testent toujours, mais ils vous montrent aussi qui croit vraiment en ce que vous construisez. C’est facile d’y croire quand les résultats sont là et que tout va bien. Le vrai défi est de rester engagé quand les choses sont plus dures et qu’il faut surmonter les problèmes ensemble.

"Cela fait partie de la construction d’une équipe de Formule 1 de premier plan. Je crois sincèrement que les fondations que nous posons actuellement peuvent mener à quelque chose de très spécial à l’avenir."

Les opinions extérieures ne manquent pas en Formule 1. Les résultats sont analysés virage par virage, les week-ends jugés en temps réel et les pilotes placés sous un projecteur que peu de sports peuvent égaler. Mais pour Lance, le recul vient avec l’expérience, après près d’une décennie de vie sur la grille. Qu’avez-vous appris au fil de vos années en Formule 1 ?

"Beaucoup de choses. Différentes tactiques de pilotage, des éléments concernant les réglages de la voiture, la gestion des conditions changeantes, des astuces sur différents circuits pour gagner du temps au tour."

"Plus on passe de temps en Formule 1, plus on réalise à quel point ce sport repose sur la confiance et le ressenti. C’est l’un des défis constants, car chaque saison est différente. On apprend toujours, on s’adapte et on essaie d’évoluer ensemble avec la voiture et l’équipe autour de soi."

"Et physiquement aussi – comprendre ce dont j’ai besoin pour être au meilleur de ma forme pendant les week-ends de course, comment gérer la saison mentalement et physiquement. Ce sont toutes des choses que l’on améliore avec le temps."

Comment gérez-vous les moments difficiles mentalement, à la fois personnellement et en tant qu’équipe ?

"Il faut garder les pieds sur terre et prendre du recul. En Formule 1, les choses bougent très vite. Quelques mois peuvent complètement changer la donne, donc si l’on devient trop émotif, que ce soit avec les hauts ou les bas, il est difficile de rester concentré sur ce qui compte vraiment.

"En tant que pilotes, nous voulons tous nous battre à l’avant. Quand on traverse des périodes plus difficiles, c’est bien sûr frustrant parce que tout le monde dans l’équipe travaille incroyablement dur et en veut plus."

"Mais ces moments font aussi partie de la construction de quelque chose. Il faut continuer à travailler, rester honnête sur les points à améliorer et faire confiance au processus, même lorsque les résultats ne sont pas immédiatement là."

S’il y a un fil conducteur dans la carrière de Lance, c’est sa relation avec le pilotage lui-même. Pas le bruit autour de la Formule 1. Pas les récits. L’acte pur de piloter ; une passion qui l’a d’abord attiré vers la course et qui brûle intensément aujourd’hui. Même pendant les pauses de la saison, il reste rarement longtemps éloigné d’un cockpit. On vous a vu piloter une Aston Martin Vantage GT3 et une Formule 3 récemment. Qu’est-ce qui vous a motivé à faire cela ?

"Je suis passionné par les voitures et la course depuis toujours. J’aime piloter différentes voitures et différentes disciplines du sport automobile, c’est un métier que je perfectionne depuis plus de 20 ans. Ressentir ce que font différentes voitures est un excellent exercice en tant que pilote."

"Cela vous permet de rester affûté pour la course et on ne sait jamais ce que l’on peut apprendre. La Formule 3 en particulier est une voiture que j’ai toujours adoré piloter. J’ai remporté ce championnat en 2016 et j’en garde de très bons souvenirs. Elle convenait à mon style de pilotage et c’est l’une de ces voitures qui me donne toujours le sourire."

"Chaque fois qu’il y a l’opportunité de faire une journée sur circuit ou quelque chose comme du rallye, j’apprécie cela. Pour moi, il s’agit d’être derrière le volant et de piloter. C’est tout ce que je veux faire."

Vous avez partagé la récente expérience en GT3 au Paul Ricard avec Mari Boya, membre de l’Aston Martin Aramco Driver Academy. Qu’est-ce qui a mené à cela ?

"La principale raison pour laquelle j’ai demandé à Mari était que je voulais profiter de l’expérience avec des personnes avec qui je m’entends bien, et je sais qu’il est rapide. Nous avons une bonne relation, et nous avons déjà fait des journées sur circuit ensemble."

"Je connais Roberto Merhi, qui a piloté à nos côtés avec Mari au Paul Ricard, depuis de nombreuses années et nous étions en train de dîner pendant le week-end du Grand Prix du Japon quand l’idée est venue. Mari fait déjà partie de l’Aston Martin Aramco Driver Academy, c’est un bon gars et nous avons passé beaucoup de temps ensemble, donc cela s’est fait naturellement."

Avec toute votre expérience, ressentez-vous une responsabilité aujourd’hui pour aider les jeunes pilotes comme Mari qui arrivent ?

"Il n’avait pas besoin de beaucoup de conseils ! Mari était super rapide. Je lui ai donné quelques conseils sur des choses comme la gestion du trafic parce que j’ai déjà fait des courses d’endurance, mais une fois que les pilotes atteignent le niveau de la Formule 3 et de la Formule 2, les fondamentaux sont déjà là."

L’amour de Lance pour le pilotage s’étend également bien au-delà des limites du circuit, son cadre idéal étant notablement différent de l’intensité de la course. Aimez-vous conduire sur la route ?

"Si c’est dans les embouteillages au milieu d’une ville, pas vraiment ! Mais sortir sur une belle route dégagée – une route côtière ou une route de campagne, au volant d’une Aston Martin ou d’une voiture plus ancienne avec une boîte de vitesses en H, c’est agréable. Ce genre de conduite est spécial."

Alors que notre conversation se termine, nous nous laissons aller à imaginer ce que serait la voiture de course parfaite de Lance. Sa réponse en dit long sur le type de pilote qu’il est et souligne sa croyance dans la direction que prend l’équipe. Si vous pouviez concevoir votre voiture de course parfaite, quel serait son comportement ?

"J’aime un fort niveau d’adhérence mécanique dans les virages à basse vitesse et un bon appui aérodynamique dans les virages à haute vitesse. J’aime les voitures plus légères avec un bon changement de direction et un train avant réactif, mais je veux aussi un train arrière solide dans les zones de gros freinages et les entrées de virages combinées."

"J’aime une voiture qui suit son nez. Si je devais choisir des exemples, beaucoup des voitures conçues par Adrian Newey à l’époque des championnats remportés par Sebastian Vettel étaient proches de la perfection. Donc, nous avons la bonne personne pour le travail."