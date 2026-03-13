Cadillac s’élancera en fond de grille pour sa première course Sprint en F1

Le début de week-end s’annonce compliqué pour la nouvelle écurie Cadillac F1 lors du Grand Prix de Chine, disputé sur le Shanghai International Circuit. L’équipe américaine a rencontré plusieurs problèmes techniques lors des Libres et des qualifications sprint, compromettant sérieusement ses chances avant la première course courte de son histoire en Formule 1.

Au terme de la séance, Valtteri Bottas et Sergio Pérez s’élanceront respectivement depuis les 21e et 22e positions sur la grille de départ de la Sprint.

La course de 19 tours, la toute première Sprint pour l’équipe Cadillac, se tiendra demain à 4h en France. L’écurie devra ensuite rapidement se tourner vers la qualification du Grand Prix de Chine, prévue à 8h le même jour.

La journée a été particulièrement frustrante pour Sergio Pérez, qui n’a même pas pu prendre part à la séance de Qualif Sprint. Un problème lié au système d’alimentation en carburant détecté plus tôt lors des essais libres a empêché les mécaniciens de remettre sa monoplace en état à temps.

"C’est vraiment dommage que nous n’ayons pas pu participer à la qualification sprint."

"Nous avons rencontré un problème avec le système de carburant ce matin et malheureusement nous n’avons pas pu le réparer à temps pour cet après-midi."

"L’équipe travaille très dur sur le circuit et aussi à l’usine pour trouver une solution afin que nous soyons prêts pour notre première Sprint demain."

Du côté de Valtteri Bottas, la séance s’est bien déroulée mais n’a pas permis d’obtenir un temps représentatif. Le Finlandais a bouclé huit tours lors de la première séance de qualifications sprint de la saison, mais a lui aussi été freiné par un souci technique.

"Nous avons eu un problème de déploiement qui a affecté mes tours et nous a empêchés de tirer le maximum de la séance."

"Nous devons maintenant enquêter complètement. Sinon, il est assez difficile de dire où nous aurions pu terminer."

"Nous allons essayer de régler tout cela en équipe avant la course Sprint."

Le directeur technique de l’équipe, Nick Chester, reconnaît que la journée a été compliquée, mais rappelle que l’écurie en est encore aux premiers stades de son projet en Formule 1.

"Ce fut une journée difficile aujourd’hui, mais à ce stade précoce de notre aventure nous sommes encore en train de découvrir des problèmes et de les résoudre en temps réel."

"Nous avons détecté un problème avec le système de carburant sur la voiture de Checo lors des essais et nous n’avons pas pu le corriger avant la qualification sprint."

"Nous avons eu une journée un peu plus fluide du côté de Valtteri. Mais un problème significatif de déploiement nous a empêchés de réaliser des temps représentatifs avec lui."

"Quoi qu’il en soit, chaque tour que nous effectuons nous apporte des informations précieuses qui nous permettent d’avancer."