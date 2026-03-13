Williams F1 fait face à ses ’faiblesses’ en Chine, Sainz et Albon en 9e ligne du Sprint

Carlos Sainz s’est qualifié 17e lors des Qualifications Sprint du Grand Prix de Chine, et le pilote Williams F1 devance tout juste son équipier. Les deux ont été éliminés en SQ1, et la journée a été particulièrement difficile pour l’Espagnol.

Victime d’un problème mécanique en essais libres, lors de la seule séance de préparation, il n’a pu rouler que pendant la moitié de celle-ci, compromettant sa préparation.

"Ce week-end s’annonçait difficile pour nous, car ce circuit met en évidence les faiblesses de notre voiture. Le fait d’avoir manqué la moitié des EL n’a pas aidé non plus, car je n’ai pas pu me préparer correctement pour cette séance et j’ai dû m’adapter à chaque tour" a noté Sainz.

"Dans l’état actuel des choses, nous devons d’abord réussir un week-end sans encombre avant de viser de meilleurs résultats. Je vais profiter de ce week-end pour tester différents réglages et essayer de rattraper le temps de piste que j’ai perdu jusqu’à présent. L’objectif est de maximiser nos performances et de continuer à accumuler des enseignements pour aider l’équipe."

Alex Albon a signé un 18e temps qui met en lumière les nombreux problèmes de la FW48 : "La journée a été déroutante et ce n’est clairement pas le résultat que nous espérions pour les Qualifications Sprint."

"Nous sommes actuellement confrontés à plusieurs contraintes que nous essayons de comprendre. Nous devons donc repartir de zéro et y voir plus clair avant demain. Comme toujours, nous donnerons tout ce que nous avons devant les fans chinois pour la course Sprint et les séances de qualifications de demain."

James Vowles, le directeur, s’attendait à une entame de week-end difficile, mais il reconnait que c’est toujours compliqué à constater : "Une journée difficile, ce qui n’est pas une surprise après Melbourne, mais qui n’en est pas moins décevante pour autant."

"Ce soir, nous allons faire le point et examiner quelles autres approches nous pourrions adopter pour tirer le meilleur parti des opportunités qui se présenteront d’ici la fin du week-end, ainsi que les moyens de tirer davantage de cette voiture avant d’en améliorer les performances."