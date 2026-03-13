Red Bull déjà distancée : Mekies admet un retard substantiel sur Mercedes F1 et Ferrari

Laurent Mekies, le directeur de Red Bull Racing, a dressé un premier bilan lucide après l’ouverture de la saison 2026 de Formule 1 lors du Grand Prix disputé sur le circuit de l’Albert Park et la première journée difficile vécue par l’équipe ce week-end à Shanghai. Entre une nouvelle unité de puissance encore en phase d’apprentissage et un déficit de performance face à Ferrari, McLaren et surtout Mercedes, l’équipe autrichienne sait qu’un important travail l’attend.

Interrogé sur les principaux enseignements tirés du week-end australien, Mekies reconnaît que les points à analyser sont nombreux.

"Cela dépend du temps que vous avez ! Sérieusement, il y a eu beaucoup, beaucoup d’enseignements."

"Évidemment, si l’on veut identifier les points les plus importants pour nous, c’est probablement l’unité de puissance, étant donné que nous en sommes encore au début de cette aventure."

"Il est juste de dire que les enseignements ont été à 360 degrés pendant tout le week-end. Vous avez vu pendant les qualifications à quel point chaque pilote et chaque voiture s’adaptaient. Et en course, combien nous avons tous appris sur la manière de gérer notre énergie."

Il résume ainsi les deux principaux axes de progression : "Pour répondre à votre question, d’abord l’unité de puissance, de notre côté, dans des conditions de course réelles. Ensuite, probablement la façon dont nous avons tous appris à gérer l’énergie sur un tour pendant tout le week-end de course."

Après la course, Max Verstappen avait estimé que la cinquième place représentait le meilleur résultat possible, quel que soit son point de départ sur la grille. Mekies ne contredit pas l’analyse de son pilote.

"C’est ce que nous disions déjà après les essais de pré-saison. Nous avions le sentiment d’être autour de la quatrième équipe. Si quelque chose, c’était même un peu mieux à Melbourne."

Cependant, le déficit face aux équipes de pointe reste important. "L’écart avec Ferrari et Mercedes est significatif. Il est probablement pour moitié dans les lignes droites et pour moitié dans les virages. Cela se confirme encore plus durement ici à Shanghai."

"Il n’y a pas un seul domaine dans lequel nous devons progresser. C’est une amélioration à 360 degrés. Ce n’est pas une surprise. Cela va être une course au développement, une course à l’apprentissage."

"Il n’y a pas un domaine précis que nous pouvons pointer pour expliquer l’écart avec la concurrence. Ce sera un effort global de tous les départements."

À Shanghai ce week-end, Mekies admet que l’écart pourrait encore être très important.

"Si je devais dire quelque chose, il semblerait même plus grand. Mais ce ne sont que les premiers jours de ce week-end."

"Les week-ends Sprint sont très, très longs, mais il est certain que l’écart avec Mercedes et Ferrari est important. Nous savons donc que nous avons du travail à faire, et ce week-end sera aussi une grande occasion d’apprendre."

Interrogé sur l’avance affichée par Mercedes en ce début de saison, Mekies préfère relativiser.

"Je ne suis pas sûr que ’inquiet’ soit le bon mot. L’écart est important, c’est certain. D’une certaine manière, nous nous attendions à ce qu’ils soient très, très forts à mesure que les essais de pré-saison se déroulaient, même si ce n’était pas immédiatement visible pendant les tests."

"Nous nous attendons à une saison très longue et à un rythme de développement beaucoup plus élevé que ce que nous avons vu par le passé. Bien sûr, il sera toujours difficile de rattraper une seconde, car ils vont eux aussi progresser. Mais personne n’abandonne ici et c’est le combat dans lequel nous sommes."

Hadjar impressionne pour ses débuts

Mekies s’est également montré très élogieux envers son compatriote Isack Hadjar, auteur selon lui d’un premier week-end presque parfait.

"Il a réalisé un premier week-end presque parfait, et je suis sûr qu’il y avait suffisamment de pression pour que cela soit un défi difficile. Le vendredi à Melbourne été très bon, avec de très bons enseignements et un excellent travail de mise au point que nous avons pu répartir entre les deux voitures."

"Nous avons perdu Max très tôt en qualifications et, à ce moment-là, tous les regards étaient tournés vers lui. Il aurait pu être plus conservateur, il aurait pu être trop agressif, mais il a parfaitement réussi son tour."

"Il a placé la voiture en troisième position, devant les deux Mercedes et les Ferrari, ce qui était probablement un peu mieux que ce que nous espérions compte tenu du niveau actuel de la voiture."

La course a ensuite été plus mouvementée.

"En course, il a été impliqué dans les incidents des premiers tours, avec la gestion de la situation et les luttes avec toutes les voitures autour de lui. Jusqu’au moment où nous avons eu le problème moteur, il a vraiment réalisé un week-end parfait. Nous voulons simplement voir davantage de cela."