Cadillac F1 veut ’gagner le respect’ des autres équipes avant tout

Cadillac F1 ne sait pas à quoi s’attendre en termes de performance pour sa première année en Formule 1. Mais Pat Symonds, le directeur technique de l’équipe, a expliqué que l’important pour l’équipe est de se faire une place en catégorie reine, et de montrer qu’elle est digne de s’y installer à long terme.

L’ingénieur britannique apprécie d’avoir vu les autres équipes saluer les installations son team, et il veut que Cadillac gagne avant tout le respect de ses rivales, en marge de ses grands débuts en Grand Prix à Melbourne.

"Il est assez difficile d’être précis à ce sujet" a déclaré Symonds. "Mais ce qui est vraiment important, c’est que nous gagnions le respect des autres équipes. C’est particulièrement important pour moi, car je pense que nous méritons ce respect. Et cela ne concerne pas seulement la voiture, mais l’ensemble de notre fonctionnement."

"À Barcelone, nous avons été très heureux de recevoir de nombreux compliments de la part des autres équipes sur l’aménagement de notre garage, la façon dont nous avons préparé les voitures et tout le reste."

"Quand les autres équipes examineront toutes leurs photos espionnes, comme tout le monde le fait, j’espère qu’elles auront également du respect pour certains éléments de la conception de la voiture."

Le fait de pouvoir rouler avec les autres équipes a permis à Symonds de vérifier les tendances techniques, et il se félicite d’avoir tout compris dans le règlement 2026, et de ne pas avoir raté de grande tendance.

"Oui, je pense. Notre voiture comporte beaucoup d’éléments très intéressants. J’ai été un peu surpris quand j’ai vu toutes les voitures à Barcelone et la diversité des détails. C’était plus que ce à quoi je m’attendais, ce qui est une bonne chose, mais nous ne semblons pas être à la traîne sur quoi que ce soit."

"Nous avons évidemment beaucoup analysé nos concurrents, et nous sommes plutôt satisfaits de notre position actuelle et de notre développement. Les autres voitures ont beaucoup de bons éléments, mais c’est tout à fait ce à quoi je m’attendais, vraiment."

Cadillac ne compte pas s’arrêter là, et l’équipe a déjà parfaitement cadré son exploitation du règlement financier, y compris dans la manière dont l’équipe va développer sa monoplace tout au long de cette première saison en catégorie reine.

"Je pense que nous avons mis en place un processus très solide pour cela. C’est quelque chose de très impressionnant de la part de l’équipe. Dans les limites du plafond budgétaire, nous savons ce que nous avons à faire."

"Nous avons déjà prévu un programme de développement assez ambitieux. Même à Melbourne, vous verrez une voiture assez différente de celle-ci à bien des égards, comme vous le constaterez dans la voie des stands. Je suis donc assez confiant quant à notre capacité à tenir nos engagements."