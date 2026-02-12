Pourquoi Verstappen multiplie les projets en dehors de la F1

Max Verstappen a confirmé avoir eu plusieurs discussions avec Red Bull au sujet de son implication croissante dans des projets en dehors de la Formule 1, une démarche qu’il juge essentielle pour rester épanoui au plus haut niveau.

Ces derniers mois, le quadruple champion du monde s’est en effet montré de plus en plus présent en GT et en endurance. L’an dernier, il a notamment participé à une épreuve sur la Nordschleife, qu’il a remportée aux côtés de son équipier Chris Lulham. Le Néerlandais est également largement pressenti pour prendre le départ des 24 Heures du Nürburgring plus tard dans l’année.

En parallèle de ses activités de pilote, Verstappen a fondé il y a quelques années la structure Verstappen.com Racing, engagée en GT3, en rallye ainsi qu’en sim racing. Un projet global qui s’inscrit dans une vision à long terme, bien au-delà de sa carrière en F1.

Le pilote Red Bull insiste sur le fait que ces activités annexes sont parfaitement connues - et acceptées - par son employeur.

"Bien sûr que j’ai parlé de mes idées avec Red Bull, et ils ont été très ouverts à ce sujet," explique Verstappen.

"Au final, en tant qu’équipe, on préfère avoir un pilote satisfait plutôt qu’un pilote frustré. Et c’est exactement ce qui me permet de rester satisfait."

Interrogé sur les raisons qui l’ont poussé à créer sa propre équipe, Verstappen souligne qu’il s’agit avant tout d’anticiper l’après-carrière, dans un sport où rien n’est éternel.

"À l’heure actuelle, je n’ai pas le temps de gérer moi-même une équipe GT de A à Z," reconnaît-il.

"C’est pour cela que nous avons choisi de confier l’exploitation de nos structures à des équipes existantes, comme Emil Frey Racing et 2 Seas Motorsport."

Le Néerlandais continue toutefois de s’impliquer personnellement dans la vision globale du projet, tout en multipliant les initiatives qui nourrissent sa passion.

"Je m’occupe aussi d’autres projets qui me tiennent à cœur. Une carrière de pilote n’est pas éternelle, et c’est pour cela que l’idée de créer sa propre équipe est née il y a quelques années."

Fort de tout ce qu’il a déjà accompli en Formule 1, Verstappen estime aujourd’hui disposer d’une liberté nouvelle pour explorer d’autres horizons.

"Quand tu as atteint tout ce que tu voulais atteindre en F1, tu te permets aussi un peu plus de liberté pour t’intéresser à autre chose. J’aime la course, j’aime piloter des voitures différentes, quelque chose qui avait déjà commencé à prendre forme dans le monde du sim racing."

Un cheminement progressif, qui s’est naturellement transformé en projet concret.

"J’ai vraiment apprécié ça, et à partir de là, j’ai commencé à mettre certaines choses en place petit à petit. C’est comme ça que Verstappen.com Racing est né."