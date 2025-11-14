Leclerc prévient Ferrari : trois week-ends parfaits ou pas de 2e place

Charles Leclerc estime que Ferrari devra réaliser trois week-ends parfaits pour espérer récupérer la deuxième place du championnat du monde des constructeurs, perdue à l’issue d’un Grand Prix du Brésil cauchemardesque pour la Scuderia.

Dimanche à Interlagos, la course de Leclerc a pris fin dès les premiers tours. Le Monégasque a subi des dégâts irréparables après avoir été pris dans l’incident du premier virage, survenu lors de la relance derrière la voiture de sécurité, entre Oscar Piastri et Kimi Antonelli.

La situation de Ferrari s’est encore aggravée lorsque Lewis Hamilton, également en difficulté après un contact avec Carlos Sainz dès le départ, a été contraint à l’abandon en deuxième partie d’épreuve.

Arrivée au Brésil avec pour ambition de conforter sa place de dauphin de Red Bull, la Scuderia quitte finalement Interlagos au quatrième rang, après un double abandon qui pourrait coûter très cher.

"C’est très frustrant, surtout quand on se bat pour la deuxième place du championnat des constructeurs," a confié Leclerc aux médias.

"Nous sommes les seuls à ne pas avoir terminé la course. Ce sera maintenant très difficile d’aller chercher cette deuxième place."

"C’est frustrant, mais c’est comme ça. C’est dur à avaler."

À trois courses de la fin, Mercedes occupe désormais la deuxième position avec 36 points d’avance sur Ferrari, tandis que Red Bull, troisième, ne compte que quatre unités de plus que l’écurie italienne.

Conscient du défi qui attend la Scuderia, Leclerc estime que la moindre erreur pourrait être fatale dans la lutte pour le podium final du championnat.

"Les trois prochains week-ends devront être parfaitement exécutés si l’on veut décrocher la deuxième place au championnat des constructeurs."