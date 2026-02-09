Cadillac F1 ’déçue’ par la plainte de Michael Bay après la publicité du Super Bowl

Le PDG de Cadillac F1, Dan Towriss, s’est dit déçu par la plainte déposée à son encontre par le réalisateur hollywoodien Michael Bay, à la suite de la diffusion de la publicité de lancement de la livrée de l’équipe durant le Super Bowl.

Le spot de 30 secondes, estimé à 10 millions de dollars, a été diffusé pendant le quatrième quart-temps du match entre les Seattle Seahawks et les New England Patriots, offrant à Cadillac F1 une exposition massive devant des centaines de millions de téléspectateurs à travers le monde.

Connu pour avoir réalisé des blockbusters tels que Pearl Harbor et Armageddon, Michael Bay affirme avoir été engagé par Cadillac pour réaliser ce film promotionnel. Selon sa plainte, il aurait été évincé en cours de production, avant de découvrir que la publicité finale utilisait néanmoins ses concepts créatifs et idées visuelles.

Le réalisateur a depuis déposé une plainte de 19 pages pour rupture de contrat et fraude, réclamant 1,5 million de dollars de dommages et intérêts.

Le document judiciaire avance notamment que Cadillac, et Dan Towriss personnellement, auraient cherché à recruter "le réalisateur le plus américain possible", avant de décider de changer de direction après que Bay aurait travaillé "presque sans interruption" sur le projet.

La plainte affirme également que Cadillac et Towriss auraient délibérément utilisé son travail sans le rémunérer, estimant qu’ils voulaient "un spot à la Michael Bay, mais à prix cassé".

S’exprimant aujourd’hui depuis Bahreïn, Dan Towriss a tenu à clarifier la position de Cadillac F1.

"Nous avons beaucoup de respect pour Michael", a déclaré Towriss. "C’est décevant qu’il ait choisi de déposer une plainte."

Le dirigeant affirme que le travail créatif du spot était déjà largement défini avant tout échange avec le réalisateur.

"L’ensemble du travail créatif avait été réalisé bien avant que nous ne parlions avec lui. Nous souhaitions discuter avec Michael d’un rôle de réalisateur, pas de récupérer des idées créatives de sa part."

Towriss souligne également le rôle central de l’agence impliquée dans la conception du projet.

"Le groupe avec lequel nous avons travaillé, Translation Company, a fait un excellent travail pour développer l’ensemble du concept."

Malgré l’action en justice, le PDG de Cadillac F1 se montre confiant quant à l’issue du différend.

"Nous sommes convaincus que cela se réglera de manière amiable."

Il rappelle enfin que, du point de vue de l’équipe, l’opération reste un succès total.

"De notre côté, la soirée d’hier a été un énorme succès, et nous sommes très fiers du travail accompli. C’est tout ce que je peux dire à ce sujet."