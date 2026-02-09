Pérez et Bottas ont pu se partager le volant de la Cadillac à Bahreïn

Après une révélation spectaculaire lors du Super Bowl LX cette nuit, la livrée de la Cadillac F1 a effectué ce lundi ses premiers tours de roues en piste à l’occasion d’une journée de tournage promotionnelle sur le circuit international de Bahreïn.

Diffusée devant des centaines de millions de téléspectateurs à travers une publicité télévisée, cette présentation avait marqué une approche résolument nouvelle pour une équipe entrant en Formule 1, ciblant aussi bien le public américain que les fans du monde entier. Quelques heures plus tard, Cadillac est passée de l’image à l’action, en faisant rouler pour la première fois sa monoplace 2026 arborant sa livrée officielle.

Pour cette première apparition en piste, Sergio Pérez et Valtteri Bottas se sont partagé le volant, mettant en valeur un design noir et blanc audacieux, reflet de l’identité hautes performances de la marque américaine. Les partenaires de l’équipe - TWG AI, Claro, IFS, Jim Beam, Tenneco et Tommy Hilfiger - ont également fait leurs débuts officiels sur la voiture lors de cette journée.

Cette étape marque un nouveau jalon dans la préparation de Cadillac, qui se tourne désormais vers les essais hivernaux officiels de Bahreïn, programmés du 11 au 13 février, puis du 18 au 20 février, avant de s’envoler pour Melbourne, théâtre du premier Grand Prix de l’histoire de l’équipe en Formule 1.

Pour Sergio Pérez, cette première sortie en piste symbolise un moment fort du projet.

"Hier et aujourd’hui marquent une nouvelle étape importante dans le parcours de l’équipe en Formule 1. Le lancement de notre livrée pour la saison est un moment spécial pour toutes les personnes impliquées, car il met vraiment en lumière le niveau d’efforts consentis pour repousser les limites alors que nous entrons dans le sport pour la première fois."

"Nous avons maintenant une formidable opportunité de capitaliser sur cet élan lors des prochains essais de Bahreïn, tout en continuant à apprendre ce dont la voiture est capable. Je sais que nos fans nous soutiendront lorsque nous courrons avec cette livrée et que nous poursuivrons ce voyage ensemble."

De son côté, Valtteri Bottas a insisté sur la rapidité et l’impact de ce lancement.

"Passer de la révélation de notre livrée au Super Bowl à une première sortie en piste presque immédiate est une manière impressionnante de lancer notre toute première saison. Cela rend les choses très concrètes et c’est excitant de voir tout ce travail prendre vie."

"L’équipe a fait un travail incroyable pour concevoir la toute première livrée de la Cadillac Formula 1 Team. Nous sommes désormais pleinement concentrés sur l’optimisation de chaque tour lors des essais de pré-saison afin de comprendre l’ensemble du package et nous placer dans les meilleures conditions possibles pour être prêts dès Melbourne."

"J’ai hâte que les fans voient la voiture en piste et de sentir leur soutien derrière nous. Je suis fier de représenter l’équipe à l’approche de nos débuts en course."

Présent en soutien du projet en tant que 3e pilote, Zhou Guanyu a lui aussi souligné le caractère marquant de cette entrée en matière.

"C’est une façon audacieuse et enthousiasmante de se lancer en tant qu’équipe. Nous avons une livrée très accrocheuse qui définit clairement l’identité de l’équipe avec ce schéma de couleurs noir et blanc."

"C’est formidable de faire partie de ce que nous construisons et de soutenir l’équipe dans mon rôle. J’ai hâte de voir la suite, alors que nous nous concentrons sur notre préparation avec les essais de Bahreïn avant de nous rendre en Australie pour l’ouverture de la saison."