Un champion du monde affamé : Norris est motivé pour un 2e titre selon Brown

Sacré champion du monde de Formule 1 pour la première fois en 2025, Lando Norris aborde la saison 2026 avec une confiance renforcée, selon le PDG de McLaren Racing, Zak Brown, qui estime que le Britannique vise désormais clairement plus d’un titre mondial.

À l’occasion du lancement de la nouvelle McLaren, intervenu aujourd’hui deux jours avant le début du premier test de Bahreïn, Brown a dressé le portrait d’un Norris encore plus déterminé après avoir franchi le cap du sacre.

"Il y a des pilotes qui disent : ’Je l’ai fait une fois, maintenant c’est bon’. Et puis il y a des pilotes comme Lewis Hamilton, Max Verstappen ou Michael Schumacher qui se disent : ’Je l’ai fait une fois, maintenant je veux le faire deux, trois ou quatre fois’."

Dans cette catégorie, Brown place clairement Norris, dont il souligne l’état d’esprit offensif à l’aube de cette nouvelle ère technique.

"Oui, il en veut plus. D’autres titres. La confiance de Lando est très élevée. Il est extrêmement motivé. Notre rôle, c’est de lui donner, à lui et à Oscar, une voiture qui leur permette de se battre pour le championnat. Et si nous y parvenons, je pense que Lando et Oscar seront tous les deux de sérieux prétendants."

Si Norris arrive en tant que champion en titre, Oscar Piastri reste un facteur clé de l’équation chez McLaren. L’Australien avait mené le championnat pendant une grande partie de la saison 2025 avant de marquer le pas dans la dernière phase du championnat. Pour Brown, il demeure un rival interne crédible.

"Comme en 2025, McLaren ne compte pas leur imposer de consignes strictes, préférant préserver une concurrence saine en interne. Ils restent libres de courir. Bien sûr, nous serons stratégiques et intelligents lorsque certaines situations se présenteront, mais il n’y aura pas beaucoup de changements. Ils étaient libres de courir l’an dernier, et ce sera encore le cas."

Brown se dit confiant que McLaren sera compétitive

Championne du monde des constructeurs pour la deuxième année consécutive, McLaren aborde la saison 2026 avec un certain optimisme, même si Brown se garde bien de toute projection trop ambitieuse avant le début des hostilités.

Le premier roulage de pré-saison, effectué lors d’un shakedown à huis clos en Espagne le mois dernier, a donné des signaux encourageants, sans pour autant permettre de dégager une hiérarchie claire.

"C’est très risqué de tirer des conclusions. Mercedes, Ferrari et Red Bull étaient bien solides.En Espagne, ce que je peux dire, c’est que nous avons le sentiment que nous serons compétitifs. C’est encore très tôt, mais les indications vont dans le sens d’une équipe solide aussi de notre côté. En revanche, il serait prématuré de faire la moindre prédiction au-delà de ça."

Interrogé sur son avis concernant le pilotage des nouvelles monoplaces suite aux changements de réglementation - Lando Norris et Oscar Piastri ayant tous deux effectué leurs premiers tours de roue au volant de la monoplace 2026 à Barcelone – Brown a répondu : "Je pense que les pilotes apprécient de piloter ces voitures."

"En comprenant la gestion de l’énergie et comment optimiser un tour, je pense que les pilotes commencent à avoir une idée plus précise de leur stratégie de course."

"Je pense que tant que nous ne serons pas en conditions de course, nous ne le saurons pas vraiment. Étant donné que les deux dernières semaines ont été consacrées à la mise au point, nous avons besoin de quelques jours supplémentaires pour bien comprendre le comportement optimal de ces voitures en course."

"Comme l’a dit Lando, cela pourrait devenir passionnant car on peut trouver la bonne formule ou se tromper, et les conséquences d’une mauvaise gestion pourraient être désastreuses : on pourrait se retrouver en difficulté si l’énergie est épuisée sur certaines portions du circuit. Cela pourrait donc être fascinant. Il faut attendre et voir."