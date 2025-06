Cadillac F1 : Bottas est un bon choix, Perez est trop irrégulier

Un ancien pilote de Formule 1 ne croit pas que Cadillac devrait relancer la carrière de Sergio Perez.

Cette semaine, alors que Valtteri Bottas taquinait ses abonnés sur les réseaux sociaux avec un post ironique sur une Cadillac de route, admirant ses sièges, le Finlandais a été annoncé comme proche d’obtenir un baquet en 2026 au sein de la nouvelle onzième écurie de F1.

Son compatriote finlandais, Mika Salo, estime que Bottas serait un bon choix pour Cadillac, car la nouvelle équipe espère recruter son premier pilote d’ici quelques semaines.

"C’est une nouvelle équipe, l’expérience est donc un atout. Valtteri a une bonne expérience chez Mercedes."

"Il a désormais pu observer, observer tranquillement même depuis les coulisses, plutôt que de piloter, et je pense que quelqu’un comme Valtteri serait le choix idéal."

"Un pilote expérimenté apporte connaissances et compétences à l’équipe. Il peut aussi vous indiquer qui d’autre pourrait être intéressant à embaucher autour de lui," a déclaré l’ancien pilote Toyota et Ferrari.

"Je n’aime pas spéculer sur ce genre de choses, mais ce serait bien que Valtteri reprenne le volant en F1 la saison prochaine. Il est dans le coup, de toute façon."

"Les Finlandais sont bons pour ce genre de projets : pas de politique, juste droit au but. Un Finlandais s’intégrerait parfaitement dans une équipe aussi nouvelle."

Cadillac prévoyait d’associer un pilote expérimenté comme Bottas à un jeune pilote – idéalement américain – issu du monde du sport automobile américain. Mais ce projet semble repoussé à moyen terme.

Un 2e pilote expérimenté serait donc en vue. Un autre choix potentiel pour Cadillac dans cette catégorie est Sergio Perez, qui a déclaré cette semaine être intéressé par un retour en F1 avec un beau projet.

Perez, également âgé de 35 ans comme Bottas, est toujours soutenu par les entreprises du milliardaire mexicain Carlos Slim et est désormais dirigé par un nouveau manager : le célèbre entrepreneur libanais du sport automobile, Khalil Beschir.

Salo, cependant, met en garde Cadillac contre le recrutement de Perez.

"Je ne pense pas que Perez soit une bonne option. Je prendrais deux pilotes européens expérimentés, moins irréguliers que Perez. S’ils ne peuvent pas en trouver deux, alors un jeune homme qui peut apprendre de l’autre."

En Autriche, Bottas a tenu à tempérer l’engouement que sa vidéo avait suscité.

"Honnêtement, je ne sais pas si je piloterai pour Cadillac. Bien sûr, nous discutons. Je pense qu’ils discutent avec de nombreux pilotes. Pour moi, ce serait très intéressant, l’avenir nous le dira."

Cependant, l’ancien directeur de l’équipe Haas F1, Gunther Steiner, aux côtés de Bottas, le voit aussi comme favori..

"Je suggérerais Checo et toi [Valtteri]. Mais je dois aussi dire que je n’aurais jamais pu me permettre de signer toi et Checo, parce que vous avez toujours été trop chers pour moi. Mais Cadillac a des moyens énormes, alors ils peuvent certainement se le permettre !"

Bottas lui a répondu avec le sourire : "En théorie, ils devraient avoir l’argent. On verra bien !"