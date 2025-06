’Pas la plus agréable’ des F1 : le constat inquiétant de Leclerc pour 2026

Charles Leclerc tient des propos quelque peu inquiétants pour les pilotes au sujet des monoplaces 2026. Le pilote Ferrari a testé la future réglementation sur le simulateur de Maranello, et il n’a pas été très convaincu par le plaisir qu’offre le pilotage.

"Disons que ce n’est pas la voiture de course la plus agréable que j’ai pilotée jusqu’à présent, mais nous sommes encore à un moment où le projet est relativement nouveau" a déclaré Leclerc.

"Mon espoir repose sur le fait qu’elle évoluera beaucoup au cours des prochains mois, mais je pense que ce n’est un secret pour personne que je pense que les règlements de l’année prochaine seront probablement beaucoup moins agréables à conduire pour les pilotes."

"Alors oui, je n’en suis pas un grand fan pour l’instant. Mais c’est ainsi. En fin de compte, je pense qu’il y a un défi à relever, et j’aimerais relever le défi de maximiser une voiture très différente de ce qu’elle est actuellement. Mais est-ce que je l’apprécie ? Probablement pas."

Entre un mode aérodynamique pour les lignes droites et une récupération d’énergie colossale, la face de la F1 risque de changer : "Je n’imagine pas encore à quoi ressembleront les courses et à quel point les dépassements seront cool l’année prochaine avec cette nouvelle réglementation."

"Je sais que les gens, les équipes et la FIA en sont conscients et qu’il y a probablement du travail à faire à ce sujet. Je ne sais pas à quel point cela changera à partir de maintenant, cependant."

Lewis Hamilton pense qu’il faut être patient, puisque Leclerc a peu roulé sur ce modèle, tandis que lui ne l’a pas testé : "Il vient juste de commencer, il y a deux jours ou même hier, alors je ne l’ai pas encore commencé. La raison principale est que le modèle n’est pas terminé, mais je devrais bientôt pouvoir le faire."

Leclerc est convaincu que lui comme Hamilton trouveront des solutions pour gagner en performance, quelle que soit leur appréciation de la réglementation 2026. On a demandé à Leclerc s’il craignait que Ferrari s’appuie davantage sur les retours d’Hamilton et oriente le développement en sa faveur.

"Je ne suis pas du tout inquiet parce que c’est toujours un grand sujet de discussion en dehors de l’équipe, mais au sein de l’équipe, nous avons tous les outils pour adapter une voiture à ma façon en termes de style de conduite ou au style de Lewis."

"Je ne pense donc pas que ce soit le problème et je veux simplement la voiture la plus rapide possible l’année prochaine. C’est exactement ce que Lewis veut, et où que nous soyons l’année prochaine, je réglerai la voiture comme je l’entends, et Lewis fera de même."

"Je ne suis vraiment pas inquiet. Je pense que nous sommes à une époque où, en Formule 1, les ingénieurs et la technologie sont tels que nous avons juste besoin de la voiture la plus rapide. Nous mettons simplement la voiture la plus rapide sur la piste, et nous avons alors toute la liberté disponible."

"Ce n’est plus comme il y a 10 ou 15 ans, quand on était un peu coincé dans un virage en termes d’équilibre et qu’on n’avait pas les outils pour rendre la voiture plus rapide. Aujourd’hui, nous disposons de ces outils, donc je ne suis absolument pas inquiet."