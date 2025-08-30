Briatore : Gasly est la pierre angulaire d’Alpine F1, Renault maintient son soutien

Flavio Briatore, conseiller exécutif d’Alpine F1, s’apprête enfin à avoir une aide pour diriger l’équipe d’Enstone au jour le jour.

Steve Nielsen prend enfin ses fonctions de directeur général la semaine prochaine. Pour cet ancien collaborateur de Briatore chez Renault F1, c’est un retour aux sources après de nombreux postes dans diverses équipes et même dernièrement, au sein de la FOM.

Quelle est, selon Briatore, la priorité absolue de Nielsen ?

"Il n’y a pas seulement une priorité absolue. Quand on est en Formule 1, dans une équipe, c’est un travail pour toute l’équipe, pas pour une tâche en particulier. Et ce sera une bonne chose. Je connais Steve depuis longtemps ; il était avec moi chez Renault."

"Nous avons besoin de quelqu’un comme Steve. Nous avons besoin d’un directeur d’équipe. Nous avons besoin de quelqu’un qui connaisse le système et les gens, et qui coordonne l’équipe de A à Z."

"Ce n’est pas une seule tâche que j’attends de Steve. J’attends de lui qu’il soit aux commandes de A à Z. En gros, c’est le rôle du directeur général. Et je suis heureux d’avoir Steve la semaine prochaine. Je crois que le premier jour est lundi, et notre première course avec Steve aura lieu à Monza."

Nielsen sera donc un pilier de la nouvelle structure mise en place par Briatore.... tout comme Pierre Gasly, qui a fait un travail remarquable au cours d’une saison très difficile pour l’équipe française.

Briatore estime qu’il est le pilote idéal pour diriger l’équipe alors que Franco Colapinto a déçu et ne devrait pas être titulaire en 2026 (à lire ici).

"Oui. Absolument. Pierre est, désolé pour le terme, une pierre angulaire de notre équipe, nous voulons le conserver à long terme."

Qu’est-ce qui l’impressionne le plus chez Gasly ?

"Il est bon. Il est constant. C’est un joueur d’équipe. Je le connais très bien. Nous avons besoin d’une base dans l’équipe, et Pierre est une base pour l’avenir."

Renault a aussi un nouveau PDG qui vient d’arriver, François Provost. Comment se sont déroulées ses discussions avec lui ? Quels objectifs vous êtes-vous fixés ? Et voit-il toujours cette équipe sur la feuille de route nécessaire pour se battre pour des podiums l’année prochaine et potentiellement pour le championnat en 2027 ?

"Un nouveau PDG pour Renault... pour Renault ces trente dernières années, ce n’est pas une nouveauté. Il était le numéro deux de Luca De Meo. Le nouveau PDG est très enthousiaste à propos du programme Formule 1. Renault veut rester en Formule 1. Je crois que François sera à Monza pour la première course. Je le connais très bien."

"Et vraiment, le programme est le même. Le président, Jean-Dominique Senard, soutient pleinement la Formule 1. Nous avons besoin de meilleurs résultats – c’est ce dont nous avons besoin pour l’année prochaine. Mais cette année est très compliquée pour nous. Nous avons investi beaucoup d’efforts dans la voiture 2026. Mais il n’est pas facile d’interpréter le règlement."

"Nous avons peut-être commis une erreur en n’ayant pas progressé du début de saison à aujourd’hui, et nous en payons le prix. De plus, actuellement, en deux ou trois dixièmes, on a dix ou quinze voitures. Nous savons que nous avons un gros handicap en termes de puissance – avec le moteur. Nous espérons oublier cette année et être satisfaits en 2026. C’est ce que nous espérons pour le moment. J’espère également que le nouveau PDG de Renault nous soutiendra pleinement. Et pour l’instant, au sein du groupe Renault, il n’y a pas de drame, pas de changement. Tout le monde est content."

L’objectif est-il toujours de monter sur le podium en 2026 ?

"Oui. Parce que si ce n’est pas le cas, il faudra changer de poste."