Bottas ’proche’ d’un accord avec Cadillac, la piste Alpine F1 se referme

Valtteri Bottas est proche d’un retour à temps plein sur la grille de départ de la Formule 1 avec Cadillac, plusieurs sources suggérant qu’un accord pour 2026 est désormais à portée de sa main pour une signature.

A Spa-Francorchamps, Bottas était encore longuement présent avec le management de la future équipe américaine.

Lorsqu’on lui a dit que des informations circulaient selon lesquelles il avait déjà signé un contrat avec Cadillac, Bottas a répondu : "Non, je n’ai pas conclu d’accord avec Cadillac, mais nous sommes proches."

"Bien sûr, être proche ne garantit rien, mais si je devais parier..."

Les spéculations ont atteint leur paroxysme lors du week-end du Grand Prix de Belgique, le champion du monde Nico Rosberg pressant Bottas pour une révélation sur la grille de départ.

"Un nouveau contrat avec Cadillac ? Ou juste une rumeur, hein ?"

Bottas, aujourd’hui âgé de 35 ans et réserviste chez Mercedes F1, afficha un sourire ironique.

"Il y a beaucoup de rumeurs dans ce sport. Mais les décisions se rapprochent, les annonces aussi. Nico, tu le sais, tout se décide fin juillet ou début août."

Rosberg ajouta alors à la télévision : "Bottas est une valeur sûre, sans aucun doute, car il était proche de Lewis Hamilton."

Si Cadillac est largement pressentie pour signer Bottas, certains avaient également lié Bottas à Alpine F1, où Franco Colapinto connait une deuxième moitié de saison désastreuse en F1.

Le jeune Argentin – un talent soutenu par Flavio Briatore et prêté par Williams – devrait être licencié après la fin de saison 2025 selon les informations d’Auto Motor und Sport.

"Jack Doohan a déjà perdu son baquet et Franco Colapinto sera licencié après la saison au plus tard. Bottas se rapprochant de Cadillac, selon nous, il n’y a plus de discussions entre le Finlandais et Flavio Briatore."