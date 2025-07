Stella compare Norris et Piastri aux champions du monde qu’il a côtoyés

Le directeur de l’équipe McLaren, Andrea Stella, estime que Lando Norris et Oscar Piastri évoluent actuellement au même niveau que plusieurs champions du monde de Formule 1 avec lesquels il a travaillé par le passé.

Le duo de McLaren joue le titre mondial cette année, et leurs performances ont valu les éloges de Stella, qui a été ingénieur performance de Michael Schumacher durant ses années chez Ferrari au début des années 2000, avant de devenir ingénieur de course pour deux autres champions du monde : Kimi Räikkönen et Fernando Alonso, puis de travailler avec Jenson Button.

"Nous avons deux pilotes qui, même selon les standards auxquels j’ai été confronté dans ma carrière en travaillant avec plusieurs champions du monde, sont à un niveau très élevé" a déclaré Stella. "Je pense que Lando et Oscar évoluent à ce niveau-là, celui d’être légitimement en lice pour le championnat du monde des pilotes."

Cette saison, Piastri s’est généralement montré le plus constant des deux pilotes McLaren. À ce stade du championnat, seuls 16 points séparent les deux coéquipiers, avec Piastri en tête du classement général. Stella souligne que cette lutte serrée est le résultat du très haut niveau de performance affiché par les deux pilotes.

"Il y a très, très peu de différence entre nos deux pilotes, et c’est parce qu’ils évoluent tous les deux à un niveau extrêmement élevé."

Selon lui, la différence finale se jouera sur lles détails et l’exécution : "Nous avons la chance, chez McLaren, d’avoir deux pilotes qui méritent de se battre pour le titre mondial. Je pense que la différence se jouera sur la précision, l’exactitude, la qualité de l’exécution."

"À Silverstone, on a vu qu’un problème, un incident sportif pour Oscar lors du départ derrière la voiture de sécurité, suivi d’une pénalité, lui a coûté la victoire. Et à Spa, d’une certaine manière, on a vu que, compte tenu des caractéristiques du circuit comme on l’avait évoqué, il aurait de toute façon été très difficile pour Lando de conserver la tête au redémarrage derrière la Safety Car."

Il reconnaît toutefois que Norris aurait pu mieux gérer son départ en début de course : "En même temps, je pense que Lando ne s’est pas aidé en ne créant pas un écart suffisant à la ligne de départ. Donc, à mes yeux, c’est vraiment l’exécution qui fera la différence."

Enfin, Stella insiste sur le fait que l’équipe mettra tout en œuvre pour que la bataille pour le championnat se joue uniquement sur la piste, entre les pilotes : "En tant qu’équipe, nous allons tout faire pour que, sur le plan de la fiabilité et du fonctionnement global, nous soyons irréprochables, de façon à ce que ce soient les pilotes eux-mêmes qui décident de leur sort dans la lutte pour le titre mondial des pilotes."