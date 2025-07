La F1 débarque sur un circuit du Hungaroring fortement rénové

La Formule 1 revient ce week-end sur un circuit du Hungaroring transformé, alors que le circuit de Budapest achève le double rendez-vous Spa-Hongrie et marquera après sa conclusion le début de la pause estivale annuelle de la discipline, même s’il restera deux grosses journées d’essais très importants ensuite (à lire ici).

Bien que les rénovations complètes ne seront pas toutes terminées avant le 40e anniversaire de la course en 2026 - mais ce sera le 40e GP de Hongrie cette année - de nombreuses nouvelles installations sont déjà opérationnelles.

Comme l’a constaté une équipe de F1 à son arrivée : "L’ancienne odeur de moisi a disparu, et les nouveaux bâtiments, comme la zone des stands et la tribune principale, sont modernes et élégants."

Le complexe modernisé comprend un nouveau bâtiment de 36 garages, une tribune couverte de 10 000 places, ainsi que des tunnels et des zones d’accueil améliorés.

"Je suis fier de l’aspect actuel et moderne des installations," a déclaré Zsolt Gyulay, président-directeur général de Hungaroring Sport Zrt.

"Il s’agit bien plus qu’une simple amélioration des infrastructures : cela marque le début d’une nouvelle ère pour le sport automobile hongrois."

Le secrétaire d’État aux Sports, le Dr Adam Schmidt, abonde dans le même sens : "Le Hungaroring mérite ce nouveau look moderne pour le 40e anniversaire de la Formule 1."

"Le circuit et le Grand Prix de Hongrie font désormais partie intégrante de l’histoire récente de la Hongrie. Ils ont offert aux amateurs de sport automobile d’innombrables moments inoubliables."

Gyulay a confirmé que la course de dimanche affichait complet et a fait référence au film sur la F1 pour saluer l’attention mondiale.

"J’étais très fier que le Hungaroring se soit distingué et que le nom de notre capitale, Budapest, ait été mentionné à plusieurs reprises dans ce filme et dans un contexte positif."

"À mon avis, peu de choses contribuent autant à promouvoir l’image de la Hongrie à l’étranger."

Côté sportif, une domination de McLaren F1 est encore probable. Le Dr Helmut Marko, consultant de Red Bull, a admis que le circuit sinueux pourrait ne pas convenir à l’équipe.

"La Hongrie sera probablement un peu plus délicate que Sp pour nous en raison du tracé de la piste et des températures généralement élevées."

Oscar Piastri, vainqueur à Spa... et en Hongre l’an dernier, y revient avec de bons souvenirs.

"Je suis vraiment impatient d’y retourner. C’est une ville magnifique, un circuit sympa aussi, mais dès qu’on est en piste, on oublie tout ça."

Charles Leclerc, également sur le podium à Spa, s’est montré plus prudent quant à la compétitivité attendue de Ferrari ce week-end.

"Je ne suis pas sûr. Je préfère attendre avant de m’engager."