Bottas a bien envisagé de remplacer Colapinto chez Alpine F1

Valtteri Bottas a confirmé qu’il a bien été en discussions pour remplacer Franco Colapinto chez Alpine F1 pour la fin de cette saison.

Le pilote de réserve de Mercedes, qui reviendra en Formule 1 à temps plein chez Cadillac, admet avoir eu des discussions avec Flavio Briatore à ce sujet, mais aussi pour 2026.

L’Argentin, en difficulté au sein de l’équipe française, lutte toujours pour garder son baquet pour la prochaine saison alors que Pierre Gasly a lui prolongé son contrat pour plusieurs saisons.

"Hormis quelques brèves discussions exploratoires, Alpine n’a jamais été une option sérieuse pour moi, j’avais toujours les yeux rivés sur Cadillac," révèle le Finlandais aujourd’hui.

"Ça n’a jamais été une option sérieuse, car pour moi, clairement, l’objectif était le retour en 2026 avec Cadillac, avec qui les discussions étaient déjà bien avancées depuis des mois."

"Mais bien sûr, nous avons eu des discussions avec Alpine pour cette saison et même quelques brèves discussions pour l’année prochaine, car j’ai appris l’année dernière que tant qu’on n’est pas signé par une équipe, rien n’est confirmé dans ce sport."

"J’ai donc dû étudier toutes les opportunités. Mais encore une fois, j’avais une priorité assez claire dès le début de l’année et je l’ai maintenue, et je suis content que cela ait fonctionné."

Bottas lève le voile aussi sur le moment où il a signé pour Cadillac F1. Il a été le premier à poser sa signature sur le contrat, avant Sergio Perez, qui sera l’autre titulaire en 2026.

"Finalement, j’ai signé fin juillet. Plus tôt cette année, j’avais fait de ce volant ma priorité, je voulais y aller et ils semblaient vraiment me vouloir. Donc, ça a été très simple."

"Lorsqu’ils ont été prêts à recruter des pilotes, j’ai été le premier à le faire, ce qui est également une bonne nouvelle pour moi, car ils me respectent et apprécient ce que je peux apporter à l’équipe."