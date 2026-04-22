Herta dévoile l’aspect ’important’ étonnant auquel il doit s’adapter en F2

Colton Herta affirme que l’un des plus grands changements pour lui est de s’adapter à un nouveau paddock après être passé de l’IndyCar à la Formule 2, mais il précise qu’il se sent bien accueilli dans la filière inférieure à la Formule 1.

Le pilote de 26 ans a couru en IndyCar pendant sept saisons complètes avant de choisir de rejoindre la F2 dans l’espoir d’augmenter ses chances d’obtenir un baquet en F1 à l’avenir.

Si les nouveaux circuits et les horaires de week-end sont des défis inédits à gérer, Herta explique que, sur le plan personnel, ce nouvel environnement demande également beaucoup d’attention alors qu’il tisse de nouvelles relations.

"Eh bien, c’est probablement l’un des aspects les plus importants : devoir apprendre, n’est-ce pas ?" a déclaré Herta à RACER. "Quand j’entre dans un paddock d’IndyCar, je connais probablement 90 % des gens présents. On est très à l’aise dans cet environnement. Ici, je ne connais personne. C’est très différent."

"Même quand je vais dans le paddock de la Formule 1, j’ai travaillé avec pas mal de gars, soit du côté de Honda, soit du côté de l’équipe d’IndyCar, ou même auparavant quand j’étais en Europe, mais il y a encore beaucoup de monde, presque tout le monde en fait, que je ne connais pas. Évidemment, on les voit à la télé, ou on en entend parler dans les communiqués de presse ou les médias, mais tout cela est très nouveau pour moi."

Après avoir fait ses débuts dans la catégorie à Melbourne, Herta affirme que l’ambiance est bonne et il a apprécié ses débuts dans l’antichambre de la F1 : "Je pense que c’est positif. Tout le monde a été super amical avec moi. Je me sens vraiment le bienvenu."

"En ce qui concerne notre façon de travailler et de préparer les voitures, c’est en fait très similaire. Je pense que la partie pilotage est assez différente de ce dont j’ai l’habitude ; c’est une voiture très différente en ce sens. Mais pour ce qui est de la manière de courir, c’est très semblable."

"Je ne veux pas trop entrer dans les détails parce qu’il y a des points très spécifiques dans les styles de pilotage qui vous aident à tirer de la vitesse de la voiture et dont je ne préférerais probablement pas parler en public. Mais oui, c’est très différent."

"La façon dont on prépare le pneu pour un tour, la durée de vie du pneu sur un tour, et la dégradation des gommes sont évidemment des sujets majeurs dont les gens parlent, et c’est très différent de ce que je connaissais auparavant."

"Mais globalement, je pense que Hitech a fait un excellent travail pour me préparer à tout cela, principalement via le simulateur, les données, etc. Je pense donc que ce sera une transition. C’est une transition et ça le restera encore. Mais j’ai hâte d’aborder les deux prochaines manches que nous allons tous découvrir."

Bien qu’il ait eu un accident lors des essais libres à Melbourne, le Californien estime que son premier week-end lui a apporté des leçons précieuses, notamment grâce aux scénarios de course auxquels il a été confronté et qui l’ont aidé à comprendre les enjeux stratégiques.

"Ne pas s’épancher en essais libres. Je pense que c’est une bonne leçon ! Je veux dire, le temps est tellement limité. On a une séance d’essais très courte. Non seulement elle est courte, mais on ne fait pas beaucoup de tours. Et ensuite, on enchaîne directement avec les qualifications après la Formule 1, une fois que beaucoup de gomme a été déposée sur la piste."

"On est avec des pneus plus tendres et moins d’essence. On finit par aller tellement plus vite. Je crois qu’à Melbourne, c’était environ trois secondes de différence, quelque chose comme ça. Le plus important, c’est donc de comprendre la limite d’adhérence, mais aussi de comprendre la transition entre les essais et les qualifications."

"Alors que dans la plupart des sports mécaniques professionnels, on a généralement beaucoup de temps de piste et on n’a pas à s’inquiéter de monter en rythme car on finit par y arriver, puisqu’on a deux heures ou deux heures et demie d’essais. La course est le meilleur moment pour moi. C’est le seul moment où je peux enchaîner 15 ou 20 tours consécutifs."

"Pour moi, même pour la course principale, on se dit ’oh, attends, c’est déjà fini !’ parce que c’est une course plus courte que ce dont j’ai l’habitude, un temps moins long dans la voiture. Mais c’est le meilleur moment pour apprendre parce qu’on a des tours consécutifs pour essayer des choses, voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas."

"Même si on conduit probablement un peu différemment en course qu’en qualifications, cela permet quand même de comprendre la voiture durant le week-end. On arrive à la fin du dimanche et on se dit ’mince, attends, je commençais tout juste à prendre le coup de main’. Et puis, il était déjà temps de rentrer à la maison."