Alonso et Sainz vont tenter le gilet refroidissant en course

Le Grand Prix de Singapour, qui se déroule ce week-end et démarre avec les essais libres 1 et 2 aujourd’hui, a été désigné comme la première course officielle de Formule 1 à être soumise à des conditions de chaleur extrêmes. La FIA s’est alors engagée à améliorer la sécurité des pilotes dans des conditions extrêmes.

Cette décision fait suite à la tristement célèbre édition du GP du Qatar il y a deux ans, où plusieurs pilotes se sont évanouis ou ont vomi dans leur cockpit sous une chaleur et une humidité extrêmes. La nouvelle classification permet à la FIA d’imposer des mesures de refroidissement innovantes, notamment un système de gilet rempli de liquide que les pilotes peuvent porter sous leur combinaison ignifuge.

Pour l’instant, l’utilisation de gilets reste facultative et si un pilote décide de s’en passer, son équipe doit alors installer du lest dans sa voiture pour compenser le poids lié à l’utilisation de ces gilets (500 grammes environ).

Fernando Alonso a confirmé qu’il courrait avec ce système pour la première fois dimanche.

"Je l’ai utilisé lors de quelques séances d’essais libres, principalement en préparation de cette course, voire du Qatar. Je pense que je compte l’utiliser dimanche."

"Le gilet, avec le système en place, est un peu plus épais, donc moins confortable. C’est un compromis : c’est moins confortable à piloter, mais il fait un peu plus frais. On verra comment ça se passe dimanche."

Le pilote Aston Martin a déclaré n’avoir rencontré aucun problème de fiabilité.

"Ça devrait fonctionner correctement pendant toute la course. Au moins pendant une heure d’essais libres, ça continue de fonctionner de la première à la soixantième minute."

Carlos Sainz, qui a testé le gilet en Arabie saoudite, a eu moins de succès avec, mais se prépare à un week-end difficile à Singapour.

"Je pense qu’il fera peut-être 29 degrés, mais l’humidité se fait sentir à l’intérieur et à l’extérieur de la voiture, ce qui crée une sensation de chaleur beaucoup plus forte. L’humidité seule n’est pas si grave s’il ne fait pas trop chaud. Mais combiné, c’est une autre histoire."

Le pilote Williams admet que la technologie de refroidissement est encore imparfaite.

"S’il tombe en panne ou ne fonctionne pas, je ne m’inquiète pas. Je vais courir la course et en ressortir assez bien, comme toujours, mais si ça marche, c’est encore mieux, car comme ça, on souffre moins."

"Il me semble que c’est quelque chose qui a besoin d’être peaufiné et travaillé pour être parfaitement optimal."

Pendant ce temps, Gabriel Bortoleto s’est préparé de manière inhabituelle.

"Je me suis habitué à la chaleur chez moi à Monte-Carlo en faisant 500 tours sur simulateur. Au lieu de porter un t-shirt comme d’habitude, j’ai mis deux vestes épaisses le soir pour simuler la chaleur."

"Et je suis allé dans un hammam et je me suis entraîné dedans, j’ai fait des exercices classiques mais dans ces conditions c’était épuisant !"