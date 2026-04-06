Gasly vise McLaren et Ferrari d’ici la pause estivale

Pierre Gasly ne manque pas d’ambition pour Alpine F1 en ce début de saison 2026. Le pilote français vise clairement un rapprochement avec les références actuelles du plateau, McLaren et Ferrari, grâce à une série d’évolutions attendues en cours d’année.

Après une saison 2025 catastrophique, l’écurie d’Enstone avait fait le choix assumé de sacrifier ses performances à court terme pour se concentrer pleinement sur les nouvelles réglementations. Un pari partagé par plusieurs équipes, mais dont Alpine semble aujourd’hui récolter les fruits plus rapidement que prévu.

Depuis l’ouverture de la saison, Pierre Gasly s’est montré particulièrement solide, inscrivant des points lors des trois premiers Grands Prix, avec comme meilleur résultat une sixième place en Chine. Avec déjà 15 unités au compteur, il n’est plus qu’à sept longueurs de son total de la saison passée, qui représentait à lui seul l’intégralité des points marqués par Alpine en 2025.

Malgré cinq semaines de développement intensif à l’usine avant la reprise prévue à Miami en mai, le Normand préfère toutefois tempérer les attentes.

"Je pense que ça ne se fera pas en l’espace d’un mois, mais j’aimerais qu’après la pause estivale, on puisse davantage se mêler à ce groupe devant nous, c’est-à-dire avec McLaren et Ferrari," confie-t-il.

"Au Japon, l’écart était encore trop important pour réellement participer à cette lutte. Mais sept secondes sur 28 tours, ça représente trois à quatre dixièmes, et c’est là-dessus qu’on doit travailler."

Gasly pointe notamment un comportement délicat en course de son A526.

"La voiture était un peu piégeuse, je n’étais pas aussi à l’aise qu’en qualifications. J’avais du mal dans les virages rapides, ce qui est une de nos limites actuelles. Avec un meilleur équilibre il y aurait déjà un moyen de rattraper une partie de cet écart sur le rythme de course."

Le Français se veut néanmoins optimiste quant à la direction prise.

"On sait ce qu’on doit améliorer, et c’est positif. On n’a pas à se soucier du moteur, on dispose de ce qui se fait de mieux actuellement. On doit simplement se concentrer sur le châssis et notre travail. Je pense qu’on a une bonne base, il faut juste l’améliorer."

À Suzuka, il a passé une grande partie de la course à contenir son ancien équipier chez Red Bull Racing, Max Verstappen. Une situation révélatrice des difficultés rencontrées par l’écurie autrichienne en ce début de saison.

Longtemps référence du plateau, Red Bull a nettement reculé dans la hiérarchie et pointe désormais à la sixième place du championnat constructeurs, derrière Haas F1 pour deux petits points. À égalité avec Alpine, l’équipe de Milton Keynes est toutefois devancée grâce à la septième place de Gasly à Suzuka.

Ce regain de compétitivité nourrit la confiance du Français.

"Je suis content parce que la voiture semble fonctionner sur tous les types de circuits. Ça donne forcément de la confiance."

"Je ne suis pas encore retourné à l’usine, mais j’espère que tout le monde apprécie de nous voir nous battre pour ce type de positions. C’est très différent de l’an dernier, et j’espère que ça donnera un coup de boost pour continuer à travailler dur et nous mettre dans une position encore meilleure dans les mois à venir."