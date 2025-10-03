Hamilton et Leclerc ont discuté après le clash de l’arrivée à Bakou

Lewis Hamilton a révélé que des discussions avaient eu lieu avec Charles Leclerc après le Grand Prix d’Azerbaïdjan, où une certaine tension régnait après la course.

Sur le circuit urbain de Bakou, Hamilton a été autorisé à dépasser Leclerc pour prendre la huitième place en fin de course afin de voir s’il pouvait rattraper et dépasser ceux qui le précédaient.

Hamilton n’a pas réussi à progresser davantage, mais n’a pas rendu sa position à son équipier chez Ferrari avant le drapeau à damier.

Le septuple champion du monde s’est immédiatement excusé auprès du Monégasque, qui a ensuite déclaré aux médias que Hamilton n’avait pas respecté les consignes de Ferrari de rendre la position.

Même s’il ne s’agissait que d’une 8e place, Leclerc était visiblement irrité, pour des questions de principe.

Avant le Grand Prix de Singapour de ce week-end, les deux pilotes ont discuté de ce qui s’était passé.

"J’ai parlé à Charles. Tout va bien," assure Hamilton aux médias dans le paddock de Marina Bay.

"Charles a été formidable, et oui, nous avons travaillé sur la communication pour nous assurer que cela ne se reproduise plus. Cela ne se reproduira plus."

Hamilton a aussi révélé ce qui avait finalement éliminé sa Ferrari dès la Q2 à Bakou. C’est un résultat dû à une erreur de jugement assumée par l’équipe et Hamilton.

"Nous avons pris une mauvaise direction avec l’aileron à adopter. C’était finalement une décision commune."

"Nous prenons les décisions ensemble, puis nous les mettons en œuvre lors des qualifications."

"Et nous savions que les pneus médium étaient trois dixièmes plus rapides, mais nous ne les avons finalement pas utilisé."

"Encore une fois, ce sont des domaines dans lesquels nous pouvons nous améliorer et veiller à ne plus commettre d’erreur."