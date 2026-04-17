Cadillac F1 confirme que Herta roulera quatre fois en EL1 et précise ses débuts

Cadillac F1 a confirmé que Colton Herta participera à quatre séances d’essais libres au cours de la saison 2026 de Formule 1. La première de ces EL1 aura lieu à Barcelone pour le pilote Hitech de F2, lors du Grand Prix d’Espagne en juin.

L’équipe confirmera les trois autres courses plus tard, et il se concentrera sur la F2, tandis qu’il occupe aussi le poste de pilote d’essai de l’écurie en F1. S’exprimant sur cette première opportunité de piloter une Formule 1 lors d’un week-end de Grand Prix, il a déclaré vouloir apprendre le plus possible et aider l’équipe.

"J’ai hâte de prendre le volant pour Cadillac F1 pour la première fois. Je suis impatient de travailler en étroite collaboration avec l’équipe dans l’environnement complet d’un Grand Prix" a déclaré Herta, qui espère aider Valtteri Bottas et Sergio Pérez.

"Je suis totalement concentré sur l’apprentissage à chaque apparition. J’espère pouvoir contribuer à l’ensemble du week-end de course et aider l’équipe, Checo et Valtteri autant que possible."

Le directeur de l’équipe Cadillac, Graeme Lowdon, est satisfait de pouvoir offrir cette chance à un jeune pilote : "Colton est un talent de premier plan, ce qu’il a prouvé non seulement en se bâtissant un CV impressionnant en IndyCar avant de nous rejoindre, mais aussi par un début de saison solide en Formule 2."

"Effectuer nos quatre séances d’EL1 réservées aux jeunes pilotes est une étape naturelle dans son rôle de pilote d’essai, et j’ai hâte de voir ce qu’il pourra apporter en termes de développement et de concentration."

Dan Towriss, PDG de Cadillac F1, a précisé que Herta pourrait acquérir une expérience précieuse à chaque sortie sur le fonctionnement de l’équipe lors d’un week-end de F1 : "Colton a vraiment mérité cette opportunité."

"Ces séances sont une occasion précieuse pour lui de s’intégrer à l’équipe, de développer ses compétences au volant et en dehors de la piste, et de découvrir les coulisses d’un week-end de Grand Prix."