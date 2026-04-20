Bottas à contre-courant des plaintes sur les F1 de 2026

De retour sur la grille après une année en retrait, Valtteri Bottas a abordé cette nouvelle ère de la Formule 1 avec un regard résolument positif. Là où plusieurs pilotes pointent du doigt la complexité accrue des monoplaces 2026, le Finlandais préfère savourer tout simplement le fait d’être revenu à la compétition.

Après une saison 2025 passée comme pilote de réserve chez Mercedes, Bottas a retrouvé un volant à temps plein cette année avec Cadillac, nouvelle équipe de F1 sur la grille.

Un retour qui coïncide avec un changement réglementaire majeur, notamment marqué par une gestion de l’énergie bien plus poussée. Un aspect qui a suscité de nombreuses critiques dans le paddock mais que Bottas relativise.

"C’est différent. À chaque changement, au début, pendant le premier quart de saison, il y a toujours quelqu’un qui se plaint."

Le pilote finlandais souligne que cette phase d’adaptation est normale : "Je pense que nous commençons maintenant à nous y habituer, et nous essayons toujours d’optimiser tout ce qui concerne le groupe propulseur. Mais c’est clairement différent."

Avec ces nouvelles monoplaces, le rôle du pilote évolue sensiblement.

"Il y a plus de réflexion à avoir en tant que pilote. Il y a plus de choses qui peuvent mal tourner avec le déploiement de l’énergie, que ce soit en qualifications ou en course."

"Mais c’est la même chose pour tout le monde."

Comme tous les autres pilotes et les fans, Bottas surveillera attentivement les annonces attendues ce lundi de la part de la F1 et de la FIA concernant les premiers ajustements sur les règles de l’unité de puissance.

En attendant, après une année loin des courses, le principal sentiment qui domine chez Bottas est ailleurs.

"Pour moi, le sentiment principal, c’est que je suis vraiment heureux d’être de retour, heureux de courir en Formule 1."

"Je ne vois aucune raison de me plaindre. C’est différent, mais j’apprécie la voiture."

Malgré les ajustements nécessaires, Bottas reste enthousiaste car "les voitures sont agréables à piloter, les courses ont été bonnes. Il faut peut-être gérer un peu plus certaines choses, mais c’est simplement différent."